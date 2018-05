Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? En güzel Anneler Günü sözleri

Mayıs ayı denildiğinde ilk akla gelen şeylerden biri de Anneler Günü oluyor. Evrensel bir gün olan Anneler Günü, bazı ülkelerde mart ayında veya bahar aylarının farklı tarihlerinde kutlanabiliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir yeri olan Anneler Günü’nün en yaygın geleneği hediyeleşmek ve onlara olan sevgimizi ifade edebilecek sözleri dile getirmek, bu nedenle hem vatandaşlar hem de markalar günlerdir hazırlık yapıyor. Her yıl aynı günde ancak farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü, bu sene 13 Mayıs’a denk geliyor. İşte hediyelerini desteklemek veya uzakta olan annelerine birkaç güzel sözcükle sevgilerini ifade etmek isteyenler için en güzel, en içten Anneler Günü sözleri!



Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ısıgının aldtında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum anne.

Gücüme güç, umuduma umut katan annem.. Anneler günün kutlu olsun!



Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın… En aziz varlığımız Anneler günün kutlu olsun anneciğim.



Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.



Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.



Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.



Biricik annem..Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..



Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Ne zaman zorda kalsam bana bir çıkar yolu buldun. Karanlıkta kaldığımda ay gibi parlayan ışığım, soğukta üşüdüğümde içimi sıcacık ısıtan sevginle her zaman yanımda oldun. İyi ki varsın iyi ki benim annemsin. Anneler Günü'n kutlu olsun sevgili annem.



Bu dünyadaki en güvenli sığınağım sensin, tüm fırtınaları atlatmamı sağlayacak değerli limanım. Sen benim en güzel şansımsın, başımın tacısın. Anneler Günü'n kutlu olsun.

Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik annem, küçükken bana ninniler söylerdin ya bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. AnneIer Günü'n kutIu oIsun.



Senin kucağın, merhametin ve sevgi dolu bakışların beni yaşama bağIıyor sevgiIi anneciğim, AnneIer Günü'n kutIu oIsun.



Bir günümde değil her günümlesin. Her gün her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun.



Benim birtanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Hep birlikte olmak dileğiyle...



Benim için he rşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine… Gücüme güç, umuduma umut katan annem Anneler Günü'n kutlu olsun anneciğim.



Sen evimizin kraIiçesi, başımızın tacısın. Hüznümüzü sevince dönüştüren harika kadın, AnneIer Günü'n kutIu oIsun.



Sen mutlulukların en büyüğünü, her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Seni çok seviyorum. Anneler Günü'n kutlu olsun.