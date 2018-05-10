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    Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü'nün tarihçesi

    Hürriyet Haber
    10.05.2018 - 16:33 | Son Güncelleme:

    Evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelere özel olan bir gün olan Anneler Günü'nün bu yıl ne zaman kutlanacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Anneler Günü'nün hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, Mayıs ayının gelmesiyle birlikte konu hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşlar öte yandan, Anneler Günü'nün tarihçesini de sorguluyor. Peki, Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü neden kutlanır?

    Anneler Günü için geri sayım başladı. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nün bu yıl hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, 2018 Anneler Günü hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. İşte, en kıymetli varlıklarımız olan annelerimizi hatırladığımız Anneler Günü hakkında merak edilen detaylar...

    ANNLER GÜNÜ NE ZAMAN?

    Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye’de mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 13 Mayıs'a tarihine denk geliyor.

    ANNLER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

    Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

    Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

    Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

    Etiketler: Anneler Günü ne zaman? , gündem
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