Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü tarihi
"Anneler Günü ne zaman?" sorusu şimdiden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dünyada olduğunu gibi ülkemizde de anlam yüklü olan bu değerli gün, her yıl mayıs ayında kutlanıyor. Özel ve değerlerle dolu gün olan Anneler Günü'nün 2020 yılında hangi tarihe denk geleceğini merak edenler internette araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Anneler Günü ne zaman? İşte, Anneler Günü'nün 2020 yılındaki tarihi.
Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanıyor. Ülkemizde mayıs ayında kutlanan bu değerli günün bu yıl hangi tarihe denk geldiği, bu özel günde annesini unutmak istemeyen pek çok evlat tarafından sorgulanıyor. İşte, Anneler Günü'ne yönelik bilgiler.
2020 YILINDA ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü’nün farklı tarihlerde kutlanmasına karşın, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır.
Dolayısıyla ülkemizde Anneler Günü önümüzdeki yıl 10 Mayıs 2020 tarihinde kutlanacak.
ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ
Anneler Günü’nün tarihi ana tanrıçalar Cybele ve Rhea'ya saygı göstermek için festivaller düzenleyen eski Yunan ve Roma dönemlerine kadar dayanıyor. Anneler Günü'nün modern evrimi, “Anneler Pazarları” olarak bilinen erken bir Hıristiyan festivaliydi.
Bir zamanlar Birleşik Krallık'ta ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde büyük bir gelenek idi. “Lent” adı verilen ve Paskalya’nın 40 gün öncesinden başlayan sürecin dördüncü pazarında kutlanılan “Anneler Pazarı” ile, bütün İngiliz anneler onurlandırılırdı.
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