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    Anneler Günü mesajlar ve sözler ile değer kazanacak! Etkileyici Anneler Günü mesajları

    Hürriyet Haber
    13.05.2018 - 11:23 | Son Güncelleme:

    Anneler Günü mesajları, toplum için en kutsal ve en özel değerler arasında yer alan annelerimiz için manevi yükü derin bir mevhum olacak. Yeryüzündeki en güçlü ve en saf sevginin timseli olan anneler için atfedilen bu günde, en güzel Anneler Günü mesajları, sözleri ve şiirleri dillerden yüreklere akacak. İşte, Türkiye ve dünyada binlerce kişinin kutlama sözleri ile gündemde tutacağı bu gün kullanabileceğiniz birbirinden güzel Anneler Günü sözleri, mesajları ve şiirleri derlemesi

    Anneler Günü sözleri ve mesajları, evlatlarını büyütüp bugünlere hazırlayan ebeveynleri anlamlı anlara tanık edecek. Ailelerin temel direği annelerimizin bu özel gününde hediyelerin yanı sıra, şiirler ve sözler de önemli hususlar arasında yer alacak. İşte, bu kapsamda kullanabileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı Anneler Günü mesajları, sözleri ve şiirleri derlemesi

    ANNELER GÜNÜ MESAJLARI-SÖZLERİ

    ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum.

    Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

    Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

    Bizleri eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

    Sevginin, şefkatin, fedakarlığın sembolü, her şeyin en iyisine en güzeline layık olan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

    Anneler, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi, dünyanın hiçbir değeriyle karşılaştırılamayacak ve yeri hiçbir zaman doldurulamayacak olan hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Anneler Günü kutlu olsun.

    Varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü, merhamet ve özveri kaynağımız değerli annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

    Annelerimizi sadece anneler gününde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

    Anne şefkattir, merhamettir. Cennet onların ayakları altındadır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

    Sevgilerin en büyüğünü hak eden, insanları her zaman sevgiyle kucaklayan tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutlar, ellerinden öperim.

    Toplumda en iyi öğretmen olan kişi de annelerimizdir çünkü bizi hayata en güzel şekilde annemiz hazırlar. Ailelerin temeli ve yuvaların yapıcısı annelerimizi bu güzel günde unutmayalım ve baş tacı yapalım. Başımızın tacı olan annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor ve ellerinden öpüyorum.

    Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım. İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.

    Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. seni seviyorum annem...

    Canım anneciğim kim giderse gitsin benden, sen yanımda olduktan sonra benim için son yok, aksine her gün yeni umut, her gün yeni mutluluk. Canım annem anneler günün kutlu olsun.

    Benim bir tanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.

    Gücüme güç, umuduma umut katan annem.. Anneler günün kutlu olsun!!

    Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem.. Seni çok seviyorum.

    Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM. Ellerinden öperim.

    Hırçınlığımın tesellisi, şefkatine sığındığım, hayatımı gönüllü paylaşan annem.. hakkını nasıl öderim..

    Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

    En güzel insan, en güzel annem, koruyucu meleğim.. Ellerinden öperim.

    Annem.. annem.. ben sensiz hep eksiğim.. Yanında olmasam da, sen yine benimlesin.

    Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim.

    Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

    Anneler günün kutlu olsun ANNEM! Her zaman söylemesem de seni çok sevdiğimi bir tek sen biliyorsun.

    Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun!

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    ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

    Ve alnım açıksa, başım dikse
    Dirliğimiz varsa, mutluysam
    Yüzüme gülüyorsa böyle bu şehir.?
    Bir beyaz zambak gibi pırıl pırılsa yavrum
    Ve yavrumsa herşeyi bana sevdiren bir bir
    Bu mutluluk bu düzen bu bitmeyen aydınlık
    Anasının yüzü suyu hürmetinedir

    Yavuz Bülent Bakiler

    FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL - ANNE

    Uyusun da büyüsün

    derdin büyüdüm anne.

    Bana o ak sütünden

    Verdin, büyüdüm anne.

    Uykuma yıldızları

    Serdin , büyüdüm anne.

    Anne güzelliğine

    Erdin, büyüdüm anne.

     

    CAHİT SITKI TARANCI - ANNE NE YAPTIN?

    Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı?

    Sanki karnında fazla yaramazlık mı ettim?

    Senden istemiyordum ne tacı ne sarayı

    Karnında yaşıyordum kafiydi saadetim.

    Bir kere doğurdunsa sonra niçin büyüttün?

    Kundakta beşikte de bir zahmetim mi vardı?

    Koynundan niçin attın yavrunu bütün bütün.

    Bilmiyor muydun ki o yalnızlıktan korkardı?

    Sütünden tatlı mıdır anne sanki bu hayat?

    Bana sorsana anne yaşamak bir hüner mi?

    El aç yalvar gündüze geceye boyun uzat

    Bu uğurda bir ömür çürütmeye değer mi?

    Karnında yaşıyordum kafiydi saadetim

    Anne istemiyordum ne tacı ne sarayı

    Anne karnında fazla yaramazlık mı ettim?

    Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı?

    SEZAİ KARAKOÇ – ANNELER VE ÇOCUKLAR

    Anne öldü mü çocuk

    Bahçenin en yalnız köşesinde

    Elinde siyah bir çubuk

    Ağzında küçük bir leke

    Çocuk öldü mü güneş

    Simsiyah görünür gözüne

    Elinde bir ip nereye

    Bilmez bağlayacağını anne

    Kaçar herkesten

    Durmaz bir yerde

    Anne ölünce çocuk

    Çocuk ölünce anne

     

    ANNE

    Ağaç olsan

    Dal olurum anne

    Yaprak olurum

    Sana gelirim

    Deniz olsan

    Sel olurum anne

    Irmak olurum

    Sana gelirim

    Bahçe olsan

    Gül olurum anne

    Toprak olurum

    Sana gelirim

    Güneş olsan

    Yol olurum anne

    Bayrak olurum

    Sana gelirim

    ANNECİĞİM

    Anneciğim bugün sen dur

    Ben bakayım sana ne olur

    Ne istersen pişireyim

    Evi silip devrişeyim

    Ben doldurdum aklarını

    Ödeyemem haklarını

    Bugün senin günün anne

    Bak kendini yordun gene

    Canım kadar sevdiğim kim

    CANIM ANNEM

    Yemeyip de yediren,

    Giymeyip de giydiren,

    Her an bizi düşünen

    Canım annem, gül annem.

    Kol açıp, kanat geren,

    Ömrünü bize veren,

    Biz gülünce sevinen

    Canım annem, gül annem.

     

    Etiketler: Anneler Günü sözleri , gündem
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