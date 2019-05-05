Anneler Günü mayıs ayının kaçında kutlanacak?
Mayıs ayının ilk haftası ardından Anneler Günü tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Evrensel bir gün olan ve ülkelere farklı gelenekleri bulunan Anneler Günü, ülkemizde dünyanın birçok yerinde olduğu gibi mayıs ayında kutlanacak. Peki, hem markaların hem de vatandaşların günler öncesinden hazırlık yaptığı Anneler Günü ne zaman, mayıs ayının kaçında kutlanacak?
Anneler Günü, anneleri onurlandıran ve anneliği, annenin bağlarını ve annelerin toplumdaki etkisini kutlayan bir kutlama günü. Annelerin toplumdaki yerinin ve öneminin hatırlatıldığı bu anlamlı günde zamanın büyük bir bölümü annelere ayrılıyor, hediyeler alınıyor ve anneliği yücelten sözler paylaşılıyor. Dünyanın birçok yerinde çeşitli günlerde kutlanır, ancak en yaygın olarak mart, nisan veya mayıs aylarında kutlamalar gerçekleşir. Anneler Günü geçtiğimiz yıl 13 Mayıs Pazar günü kutlanmıştı. Peki, bu yıl ne zaman kutlanacak?
Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü’nün farklı tarihlerde kutlanmasına karşın, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır. Bu sene Türkiye’de de 12 Mayıs Pazar 2019′de Anneler Günü kutlanacak. Peki annelerimize adanan bu özel gün nasıl ortaya çıktı, ne zamandır kutlanıyor
ANNELER GÜNÜ TARİHİ
Anneler Günü’nün tarihi ana tanrıçalar Cybele ve Rhea'ya saygı göstermek için festivaller düzenleyen eski Yunan ve Roma dönemlerine kadar dayanıyor. Anneler Günü'nün modern evrimi, “Anneler Pazarları” olarak bilinen erken bir Hıristiyan festivaliydi. Bir zamanlar Birleşik Krallık'ta ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde büyük bir gelenek idi. “Lent” adı verilen ve Paskalya’nın 40 gün öncesinden başlayan sürecin dördüncü pazarında kutlanılan “Anneler Pazarı” ile, bütün İngiliz anneler onurlandırılırdı.
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