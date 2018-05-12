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    Anneler Günü kutlama mesajları ve sözleri | En güzel anneler günü şiirleri

    Hürriyet Haber
    12.05.2018 - 20:48 | Son Güncelleme:

    Büyük bir fedakarlık, sevgi, şefkat ve merhametin timsali olan, bizleri her şeyden sakınan ve karşılıksız severek büyüten değerli annelerimize şükranlarımızı sunduğumuz annelerimize özel Anneler Günü'nün gelmesiyle birlikte vatandaşlar, toplumun temelini inşa eden annelerimiz için en güzel anneler günü mesajlarını ve anneler günü şiirlerini araştırıyor 2018 Anneler Günü mesajları ve sözleri aracılığıyla bu güne daha fazla anlam katmak isteyen evlatlar, anneleri için en güzel ve anlamlı Anneler Günü kutlama mesajları ve sözlerini sorguluyor. İşte, annelerinizle paylaşabileceğiniz en güzel 2018 Anneler Günü mesajları, sözleri ve şiirleri...

    Hayatımız boyunca en büyük destekçilerimiz olan, yaşam boyu sevgiye, saygıya ve hürmete layık en yüce varlıklarlar annelerimizi hatırladığımız Anneler Günü geldi çattı. Cennetin bile ayaklarının altına serildiği annelerimizin için en güzel ve anlamlı Anneler Günü kutlama mesajları ve sözlerini araştıran vatandaşlar bir yandan da en güzel anneler günü şiirlerini sorguluyor. İşte, SMS olarak ya da sosyal medyadan paylaşabilecek en güzel Anneler Günü mesajları ve sözleri...

    2018 ANNELER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Anneler Günü mesajları ve sözleri, evlatların en 13 Mayıs Anneler Günü çerçevesinde en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Anneler Günü 2018 kapsamında güzel sözler ve mesajlar arasından en güzelini seçerek tüm annelerle paylaşmak isteyen vatandaşlar, bu konuda araştırmalarına devam ediyor.  Anneler Günü'nü mesajlar ve ve güzel sözlerle kutlamak isteyen evlatlar aldıkları hediyeleri, güzel sözlerle süslemek istiyor. İşte, hayatlara anlam katan ebeveynlerimizin bu özel gününü kutlama inceliğinde bulunacak olan vatandaşlar için, Anneler Günü sözleri ve mesajları derlemesi...

    Çocuklarını 9 ay karnında, 9 yıl kucağında ve ömür boyu yüreğinde taşıyan annelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

    Canımızdan çok sevdiğimiz tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dolu bir yaşam sürmeleri dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım

    Ana gibi yar olmaz. Anneler ailenin direği, temel taşıdır. Onları yılda bir kez değil, her zaman başımızın tacı yapmalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

    Şefkatin timsali olan, hayatını evlatlarına adayan tüm annelerimizin anneler gününü en kalbi duygularımla kutluyorum.

    Bizleri güçlü kılan değerli varlıklarımız tüm annelerimizin Anneler Gününü kutlarım.

    Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerin, Anneler Günü'nü kutlarım.

    Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin, anne adaylarının, anneannelerin, babaannelerin, teyzelerin, halaların, kayınvalidelerin ve anne şefkatini yüreğinde taşıyıp henüz annelik duygusunu tadamamış tüm kadınlarımızın ’Anneler  Günü’ kutlu olsun.

    Tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.

    Annelerimizi sadece anneler gününde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

    Anne şefkattir, merhamettir. Cennet onların ayakları altındadır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

    Sevgilerin en büyüğünü hak eden, insanları her zaman sevgiyle kucaklayan tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutlar, ellerinden öperim.

    Toplumda en iyi öğretmen olan kişi de annelerimizdir çünkü bizi hayata en güzel şekilde annemiz hazırlar. Ailelerin temeli ve yuvaların yapıcısı annelerimizi bu güzel günde unutmayalım ve baş tacı yapalım. Başımızın tacı olan annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor ve ellerinden öpüyorum.

    Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım. İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.

    Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. seni seviyorum annem...

    Canım anneciğim kim giderse gitsin benden, sen yanımda olduktan sonra benim için son yok, aksine her gün yeni umut, her gün yeni mutluluk. Canım annem anneler günün kutlu olsun.

    Benim bir tanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.

    Gücüme güç, umuduma umut katan annem.. Anneler günün kutlu olsun!!

    Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem.. Seni çok seviyorum.

    Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM. Ellerinden öperim.

    Hırçınlığımın tesellisi, şefkatine sığındığım, hayatımı gönüllü paylaşan annem.. hakkını nasıl öderim..

    Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

    En güzel insan, en güzel annem, koruyucu meleğim.. Ellerinden öperim.

    Annem.. annem.. ben sensiz hep eksiğim.. Yanında olmasam da, sen yine benimlesin.

    Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim.

    Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

    Anneler günün kutlu olsun ANNEM! Her zaman söylemesem de seni çok sevdiğimi bir tek sen biliyorsun.

    Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun!

    ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

    Aşık Veysel Şatıroğlu - Anama

    Dokuz ay koynunda gezdirdi beni

    Ne cefalar çekti ne etti Anam

    Acı tatlı zahmetime katlandı

    Uçurdu yuvadan yürüttü Anam

    Anaların hakkı kolay ödenmez

    Analara ne yakışmaz ne denmez

    Kan uykudan gece kalkar gücenmez

    Emzirdi salladı uyuttu Anam

    Doğurdu beni Sivas ilinde

    Sivralan Köyünde tarla yolunda

    Azığı sırtında orak elinde

    Taşlı tarlalarda avuttu Anam

    Ben yürürdüm Anam bakar gülerdi

    Huysuzluk edersem kalkar döverdi

    Hemen kucaklayıp okşar severdi

    Çirkin huylarımı soyuttu Anam

    Çocuğudum Anam bana ders verdi

    Okumamı çalışmamı ön gördü

    Milletine bağlı ol da dur derdi

    Vatan sevgisini giyitti Anam

    Tükenmez borcum var Anama benim

    Onun varlığından oldu bedenim

    Kimi köylü kızı kimisi hanım

    Ta ezel tarihte kayıtlı Anam

    Veysel der kopar mı Analar bağı

    Analar doğurmuş ağayı beyi

    İşte budur sözlerimin gerçeği

    Okuttu öğretti büyüttü Anam

    Necip Fazıl Kısakürek – Anneciğim

    Ak saçlı başını alıp eline,

    Kara hülyalara dal anneciğim!

    O titrek kalbini bahtın yeline,

    Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

    Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

    Gecenin ardında yine gece var;

    Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

    Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

    Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

    Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

    Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

    Beni de beraber al anneciğim! ...

     

    Ümit Yaşar Oğuzcan – Anacığım

    Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

    Kaç geceler bana ninni söylerdi

    Hasta olunca oydu başucumda bekleyen

    Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen

    Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.

    Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

    Uzun kış geceleri masal masaldı

    Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar

    Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar

    Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.

    Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

    Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı

    Akşam biraz geciksem yollara düşerdi

    Sokağa çıkarken “Yavrucuğum üşütme” derdi.

    Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.

    Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

    Bilirim yine kalbinde yerim anacığım

    Selam sana Anneler Günü İstanbul’dan

    Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan

    Vefalı ellerinden öperim anacığım.

     

    Faruk Nafiz Çamlıbel - Anne

    Uyusun da büyüsün

    derdin büyüdüm anne.

    Bana o ak sütünden

    Verdin, büyüdüm anne.

    Uykuma yıldızları

    Serdin , büyüdüm anne.

    Anne güzelliğine

    Erdin, büyüdüm anne.

     

    Cahit Sıtkı Tarancı - Anne Ne Yaptın?

    Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı?

    Sanki karnında fazla yaramazlık mı ettim?

    Senden istemiyordum ne tacı ne sarayı

    Karnında yaşıyordum kafiydi saadetim.

    Bir kere doğurdunsa sonra niçin büyüttün?

    Kundakta beşikte de bir zahmetim mi vardı?

    Koynundan niçin attın yavrunu bütün bütün.

    Bilmiyor muydun ki o yalnızlıktan korkardı?

    Sütünden tatlı mıdır anne sanki bu hayat?

    Bana sorsana anne yaşamak bir hüner mi?

    El aç yalvar gündüze geceye boyun uzat

    Bu uğurda bir ömür çürütmeye değer mi?

    Karnında yaşıyordum kafiydi saadetim

    Anne istemiyordum ne tacı ne sarayı

    Anne karnında fazla yaramazlık mı ettim?

    Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı?

    Sezai Karakoç – Anneler ve Çocuklar

    Anne öldü mü çocuk

    Bahçenin en yalnız köşesinde

    Elinde siyah bir çubuk

    Ağzında küçük bir leke

    Çocuk öldü mü güneş

    Simsiyah görünür gözüne

    Elinde bir ip nereye

    Bilmez bağlayacağını anne

    Kaçar herkesten

    Durmaz bir yerde

    Anne ölünce çocuk

    Çocuk ölünce anne

     

    ANNE

    Ağaç olsan

    Dal olurum anne

    Yaprak olurum

    Sana gelirim

     

    Deniz olsan

    Sel olurum anne

    Irmak olurum

    Sana gelirim

     

    Bahçe olsan

    Gül olurum anne

    Toprak olurum

    Sana gelirim

     

    Güneş olsan

    Yol olurum anne

    Bayrak olurum

    Sana gelirim

    ANNECİĞİM

    Anneciğim bugün sen dur

    Ben bakayım sana ne olur

    Ne istersen pişireyim

    Evi silip devrişeyim

    Ben doldurdum aklarını

    Ödeyemem haklarını

    Bugün senin günün anne

    Bak kendini yordun gene

    Canım kadar sevdiğim kim

     

    CANIM ANNEM

     

    Yemeyip de yediren,

    Giymeyip de giydiren,

    Her an bizi düşünen

    Canım annem, gül annem.

     

    Kol açıp, kanat geren,

    Ömrünü bize veren,

    Biz gülünce sevinen

    Canım annem, gül annem.

     

    ANNE SEVGİSİ

     

    Sıcağın sinmiş bana,

    Seni severim ana.

     

    Sensin bana can veren,

    Sensin bana kan veren.

     

    Küçükken yudum yudum,

    Sütlerinle uyudum.

     

    Kulağıma ninniler,

    Neler söyledin, neler.

     

    Beni büyüttün ana,

    Beni yürüttün ana.

     

     

    Etiketler: gündem
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