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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.05.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

Anneler Günü kutlama kartında ne yazmalı? Anneler Günü mesajlarından örnekler

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Anneler Günü kutlama kartında ne yazmalı? Anneler Günü mesajlarından örnekler

Anneler Günü sözleri için araştırmalar başladı. Anneleri onurlandıran ve anneliği, annenin bağlarını ve annelerin toplumdaki etkisini kutlayan bir kutlama günü olan Anneler Günü, hediyeleşmeler ve onların hayatımızdaki anlamını ifade eden sözleri paylaşarak geçecek. İşte, hem hediyelerinin kenarına not eklemek isteyen hem de sosyal medyadan paylaşacak olanlar için Anneler Günü sözleri

Hayatta bazen annelerin dışında başka hiç kimsenin yapmayacağı şeyler vardır. Benzer şekilde, yalnızca ona yazabileceğiniz bazı özel mesajlar ve sözler vardır. Anneler Günü sözlerini çeşitli araçlarla iletip ona ne kadar sevildiğini hatırlatabilir, tüm emekleri için ne kadar minnettar olduğunuzu ifade edebilirsiniz.

İşte, bu 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü’nün anlam ve önemini anlatan sözler...

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun!

En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.

Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim! 

En iyi zamanda bizimle birlikte gülüştüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım annem

Benim gibi çılgın bir çocuğu seven dünyadaki tek anne olduğun için teşekkür ederim.

Sen benim tek ve tek annemsin ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak

Sevgini, rehberliğin ve desteğin olmadan hayatı düşünemiyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Anneler günün kutlu olsun anne. Her gün benim annem olduğun için  teşekkür ediyorum.

Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!

Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.

Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen en güzel önderim canım annem bugün senin günün kutlu olsun.

Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun.

Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… Anneler günün kutlu olsun.

 

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