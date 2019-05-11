Anneler Günü için 12 hediye önerisi

Annelerin zevki ne olursa olsun ona benzersiz, lüks veya pratik bir şey hediye etme seçeneği vardır. Kişiselleştirilmiş mücevherlerden güzel ev dekorlarına, kokusu dört bir yanı saran çiçeklerden ilham veren kitaplara, birçok seçenek var. Pazar günü çok daha özel ve anlamlı getirmek için Anneler Günü hediye rehberimize bakın.

ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ



İsminiz veya doğum tarihinizin yer aldığı bir tasarım kolye alın. Bu şekilde, her zaman onun kalbine yakın olduğunuz hissettirebilirsiniz.

Bazen en iyi hediye bütün aileyi bir araya getirmektir. Bu nedenle bir piknik seti alabilirsiniz.



Kullanışlı organizatör ile en sevdiği mücevher parçalarını görüntülerken düzenli kalmasına yardımcı olun.



Annenizin cildine uygun gece veya gündüz kremiyle onun bakımına katkıda bulunabilirsiniz.



Yemek yapmayı veya farklı tarifler denemeyi seven annenize farklı kültürlerin yemeklerinden oluşan bir kitap alabilirsiniz.



Yeşil ve doğaya hayran olan annenize seramik kaplardaki bitkiler büyüleyici gelecektir.



Sık sık seyahat eden anneler için, boyun yastığı ve göz maskesi seti en iyi seçenek olacaktır.

Spor salonundan çıkmayan, arkadaşlarıyla yüzmeye, yürümeye gitmeye bayılan bir anneniz varsa ona spor yaparken kullanabileceği eşyalar hediye edebilirsiniz. Yoğa matı, pilates seti gibi.

Sevginizi ifade eden 3D pop-up kartları postaya koyarak uzak olan annenizi neşelendirebilirsiniz.

Her anne düzenini kolaylaştıran araçları sever. Onun kendi tarzında organize kalmasına yardım edin. Gerek ev gerekse ofis ortamında kullanabileceği organizasyon ürünlerini değerlendirin.

Tasarım olan şeylerin yerini hiçbir şey tutamaz. Reçel veya baharat koyabilecekleri tasarım kavanozlar alın.

Annen ve senin için özel bir anlamı olan bir yerin koordinatlarının yazılı olduğu bir bileklik de Anneler Günü'nün en özel hediyelerinden biri olabilir.