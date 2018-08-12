Anneden son dokunuş
BURDUR Bucak’ta, nefes borusuna mama kaçtığı öne sürülen 3 aylık Hatice Damla Akbaş, yaşamını yitirdi.
Ailesi, hastane doktorunun Hatice Damla’nın nefes borusuna mama kaçtığını anlamadığını ve reçete yazıp gönderdiğini iddia etti.
Anne Emine Akbaş, "Bebeğim kusuyordu. Hastanede R. adlı doktor, çocuğu neden getirdiğimi sordu. Ben de ishal olduğunu ve yediğini çıkardığını söyledim. Ayrıca ateşi olduğunu söyledim. Ne ateşini ölçtü ne de ishalinin nasıl olduğunu öğrenmek için bezine baktı. 'En azından bir serum bağlayın, belki ishali durur' dedim. Onu da yapmadı. Reçete yazıp elime verdi. 'Pazartesi günü uzman doktora göster' diyerek, eve gönderdi" dedi.
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