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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SAMSUN (İHA)
01.08.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Anneden oğluna son bakış!

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Anneden oğluna son bakış!

Samsun'da serinlemek için girdikleri derede boğulan amcaoğlu 3 çocuk gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. 3 amcaoğlu çocuğun birbirlerini kurtarırken bataklığa saplanıp boğuldukları öğrenildi.

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  • Anneden oğluna son bakış
  • Anneden oğluna son bakış
  • Anneden oğluna son bakış
  • Anneden oğluna son bakış
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amcaoğulları olan Adem Besler (14), Giray Besler (16) ve Turan Besler (17) saat 10.00 sıralarında serinlemek için suya girmek üzere Kirazlık Deresi'ne gitti. Suya giren çocuklar kayboldu. Akşam çocukların eve gelmemesi üzerine aileleri Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine kayıp başvurusu yaptı. Çocukların derede suya girdiğini görenler durum aileleri ve jandarmaya bildirildi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada önce çocukların kıyafetleri ve telefonları bulundu. Kıyafetlerin bulunduğu yere yakın alanda su içinde yapılan aramada saat 21.00 sıralarında amcaoğlu olan 3 çocuğun cesedi bulundu. Çocukların cesetleri otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gölette boğulan 3 çocuk birbirine sarılı halde bulunmuş
daha fazla video için

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Boğularak hayatını kaybeden 3 çocuk için Altınkaya Mahallesi Altınkaya Camisi’nde öğle namazına müteabiken cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenazede 3 çocuğun ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Daha sonra ise 3 amcaoğlu için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Namaz esnasında Adem Besler’in babası Memduh Besler başta olmak üzere hayatını kaybeden çocukların ailesi ve yakınları göz yaşına boğuldu. Cenaze namazının ardından 3 çocuğun cansız bedeni omuzlarda aile kabristanlığına defnedildi.

“GİRAYIM YAVRUM”

Tabutların götürüldüğü sırada ise evin üst katın penceresinden bakan Giray Besler’in annesi ve teyzenin feryatları ve “Giray’ım yavrum” demesi ise yürekleri dağladı. Anne ve teyzenin diğer aile fertlerinin yardımı sayesinde ayakta durduğu gözlendi.

BATAKLIĞA SAPLANARAK BOĞULMUŞLAR

Dün sabah 10.00 sıralarında serinlemek için Kirazlık Deresi’ne giden 3 kuzen dereye girdikten bir süre sonra Adem Besler suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Giray Besler ve Turan Besler ise Adem Besler’i kurtarmaya çalıştı. Ancak daha sonra 3 kuzen de bataklığa saplanıp boğularak hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ise bataklıktan çıkarılan 3 kuzenin birbirine sarılmış halde olduğu öğrenildi.

Üç kuzenin arkadaşları ise çocukların boğuldukları yerde açıklamada bulunarak, "Olay Kasap Deresi denen yerde meydana gelmiş. Aralarından en küçüğü suya düşmüş. Diğer akrabaları da onu kurtarmak için suya atlamış. Olay sabah olmuş kimse de seslerini duymamış. Akşam eve gelmeyince anneleri de ekiplere haber vermiş sonra da bulmuşlar. 3'ü de bataklığa saplanmış. Sudan çıkamamışlar. Bizler de küçükken burada yüzüyorduk, bataklık değildi. Şimdi yapılan yeni yol nedeniyle suya toprak karışmış diyorlar" dediler.

Cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, hayatını kaybeden çocukların ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

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