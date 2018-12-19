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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ceren DENİZ/ANTALYA
19.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Anneden kızının babasıyla ilgili korkunç şikayet

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Anneden kızının babasıyla ilgili korkunç şikayet

Antalya'da 6 yaşındaki kızı A.P.’nin çıplak fotoğraflarını çekip pornografik görüntülerle birlikte bilgisayarında gizlediği iddia edilen baba H.P. hakkında soruşturma başlatıldı.

İstismar şikâyetinin 1 yıl önce savcılığa bildirilmesine rağmen siber suçlar bürosunda yaşanan yoğunluk yüzünden inceleme raporu çıkmadı. Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Savcılığı, raporun kendilerine ulaşması için siber suçlar birimine yazı yazdı.

‘BABA-KIZ İLİŞKİSİ DEĞİL’

Korkunç iddianın ayrıntıları annenin şikâyet dilekçesine yansıdı: “Anne L.P., şüpheliye ait dizüstü bilgisayarında eşi H.P.’nin yüzlerce cinsel içerikli görüntü depoladığını ve bu görüntüler arasında 2012 doğumlu çocukları A.P.’nin 200’den fazla çırılçıplak fotoğrafının olduğunu görmüştür. Şüpheli tarafından telefonla çekilmiş ve bilgisayara aktarılmış olan bu fotoğraflar, sıradan bir baba-kız ilişkisinin olmadığını göstermektedir.”

‘PEDAGOG İLE GÖRÜŞMELİ’

Babanın bu resimleri başka ortamlarda kullanmış olabileceği ve çocuğa cinsel istismar şüphesiyle başvuruda bulunduklarını aktaran avukat Mustafa Kaçaroğlu şu bilgileri verdi: “Bu fotoğrafların ne amaçla çekildiğinin ve internette paylaşılıp paylaşılmadığının araştırılmasını talep ediyoruz. Mağdur çocuğun bir pedagog ile görüştürülmesi ve hakkında rapor aldırılması gerekiyor. 10 yıl imamlık yaptıktan sonra şimdi bilgisayar yazılımcısı olan şüpheli şahıs, soruşturmadan haberi olduğu anda delilleri karartma teşebbüsünde bulunmuş olabilir. Bu sebeple talebimiz üzerine H.P.’ye ait bilgisayara ve cep telefonuna el konuldu. L.P.’nin o süreçte eşine açtığı boşanma davası da sonuçlandı”

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