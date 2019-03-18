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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.03.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

Anneannesini çarşafla boğmuştu... Cezası belli oldu

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Anneannesini çarşafla boğmuştu... Cezası belli oldu

Adana'da borç para isteğini reddeden anneannesi Elif Tul'u (83) çarşafla boğan İsmail Canik (27), tutuklu yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 17 Nisan 2018'de merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Yalnız yaşayan Elif Tul'dan iki gün haber alamayan çocukları eve polis yardımı ile girdiklerinde, annelerinin cansız bedenini buldu. Bu sırada Tul'un torunu İsmail Canik "Anneannem ölmüş" diyerek ağladı. Canik'i yakınları ve komşuları sakinleştirdi. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı.

Elif Tul'un yapılan otopsisinde boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Polis, evdeki kapılarda zorlama olmadığını ve kadının cebindeki 1000 lirasının çalındığını saptadı. Ekipler, katil zanlısının Tul'un yakınlarından biri olabileceğini değerlendirerek yaptıkları araştırmada, yaşlı kadının yakınlarını tek tek sorguya aldı. Elif Tul'un işsiz torunu İsmail Canik, sorgusunda şüpheli tavırlar sergileyip, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı.

"500 LİRA BORÇ İSTEDİM, VERMEYİNCE BOĞDUM"

Canik, emniyetteki çapraz sorguda anneannesini öldürdüğünü itiraf etti. 4 bin lira kredi kartı borcu olduğunu öne süren İsmail Canik, "Borcumdan dolayı eşimle kavga ettik. İşsiz olduğum için anneannemin yanına giderek 500 lira borç istedim. Parayı vermeyince çarşafla boğdum. Olaydan sonra sürekli evin önünden geçtim" dedi. Mahmekeye çıkarılan Canik, tutuklandı.

Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İsmail Canik anneannesini öldürmediğini iddia etti. Duruşmada, sanığın, emniyetteki ifadesinin bulunduğu tutanakta imzası yer alan polis memurları tanık olarak dinlendi. Polis memurları, sanığın, avukatı huzurunda ifadesini aldıklarını belirterek, "Kendisi ifade verebilecek durumdaydı. Herhangi bir olumsuz duruma rastlamadık" dedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, sanığı 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra heyet, 'basit haksız tahrik' gerekçesi ve sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezayı 20 yıla indirdi.

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SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (18.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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