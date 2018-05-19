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    Anne yüreği...

    Cemil ÖZDEMİR (DHA)-İHA
    19.05.2018 - 10:36 | Son Güncelleme:

    Basın Ekspres yolunda bir otomobil aynı yönde ilerleyen iki araca çarptı. Çarptığı araçlardan biri dereye uçarken diğeri ise takla atarak, yan yattı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza yapıp şoka giren sürücüyü olay yerine gelen annesi sarılarak teselli etti.

    Kaza, saat 01.00 sıralarında, Basın Ekspres yolu, TEM istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Zeki Erol yönetimindeki 31 SE 5676 plakalı lüks araca ardından da Fırat Toprak'ın kullandığı 34 SZ 3862 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan lüks araç Aya Mama deresine uçtu. Diğer araç ise takla atarak, yan yattı. Plakası belirlenemeyen araç sürücüsü ise kazanın ardından bölgeden kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri takla atan araçta bulunan Fırat Toprak ve İhsan Bahçeci'yi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

    Anne yüreği...

    ANNESİ VE EŞİ SARILARAK TESELLİ ETTİ

    Dereye uçan otomobilin sürücüsü Zeki Erol ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı haber alarak, olay yerine gelen annesi ve eşi Erol'u sarılarak teselli etti. Oğlunda her hangi bir yaralanma olmadığını gören anne derin nefes aldı. Dereden çıkarılan lüks otomobilden anne oğlunun eşyalarını topladı.
    Öte yandan, dereye düşen araç çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Yolun TEM istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale söndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Anne yüreği...

    Etiketler: İstanbul , trafik kazası , gündem
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