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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.07.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

Anne ve oğlu dehşeti yaşamıştı... Hastane son durumu paylaştı

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Arnavutköy’de kamyon tekerleğinin çarpması sonucu yaralanan Doğukan Ağım’ın sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, “Hastamızın başarılı geçen ameliyatı sonrası genel durumu iyiye gitmekte olup, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmektedir” denildi.

Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşunda 10 Haziran günü kamyon tekerleğinin çarpması sonucu yaralanan 5,5 yaşındaki Doğukan Ağım, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede yapılan tetkik ve tedaviye yönelik müdahalelerden sonra, yaralı Doğukan Ağım, çarpmaya bağlı beyinde oluşan hasar için ameliyata alınmıştı.

Tedavisi süren Ağım’ın sağlık durumuyla ilgili Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yazılı açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, “Medyada 11.07.2019 tarihinde ‘tekerleğin çarpması sonucu yaralanan’ Doğukan Ağım isimli çocuk hastanın sağlık durumuyla ilgili Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

YOĞUN BAKIMDA

Yaralanan Doğukan Ağım, 10.07.2019 tarihinde saat 14.00 sıralarında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline getirilmiş olup, hastanemiz tarafından gerekli tetkik ve tedaviye yönelik müdahaleler yapıldıktan sonra çarpmaya bağlı beyinde oluşan hasar için acil ameliyata alınmıştır. Hastamızın başarılı geçen ameliyatı sonrası genel durumu iyiye gitmekte olup, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmektedir” denildi.

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