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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
30.08.2018 - 17:26, Son Güncelleme:

Anne ve karnındaki bebeğin ölümünde büyük şüphe!

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Anne ve karnındaki bebeğin ölümünde büyük şüphe!

KARAMAN'da Kurban Bayramı'nın ikinci günü trafik kazasında yaralanan 8 aylık hamile Tuğba Özköylü (25), hastaneden taburcu olduktan sonra gittiği evinde tekrar fenalaştı. Özköylü, ambulansla hastaneye getirilirken yolda yaşamını yitirdi. Hemen sezaryene alınan genç kadının karnındaki kız bebeği de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Anne ve bebeği aynı mezarda toprağa verildi. Öte yandan Tuğba Özköylü'nün ailesinin, ihmal olduğunu ileri sürerek hastaneden şikayetçi olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Kaza, 22 Ağustos'ta Kurban Bayramı'nın ikinci günü Karaman-Mersin Karayolu'nun 12'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Bünyamin Özköylü (34) yönetimindeki 42 J 2513 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü ile otomobilde bulunan eşi Tuğba Özköylü, Rukiye (14), Huriye Melek (11) ve Ali Berkay Özköylü (2) ile Sude Naz Çakal (12) yaralandı. 8 aylık hamile Tuğba Özköylü ve yaralılar, ilk müdahelenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuğba Özköylü dışındaki yaralılar taburcu edildi.

TABURCU OLDUKTAN KISA SÜRE SONRA FENALAŞTI

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrollerde, genç kadının akciğerlerinin su topladığı ve kaburgalarında çatlak olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Tuğba Özköylü, hastanenin Göğüs Cerrahisi Servisi'ne alındı. Kadın doğum uzmanı tarafından da kontrol edilen Özköylü'nün hamileliğinde sorun olmadığı belirlendi. 28 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde yeniden kontrolleri yapılan Tuğba Özköylü, herhangi bir problemin görülmeyince taburcu edildi.

AYNI GÜN YENİDEN RAHATSIZLANDI

Taburcu olduktan sonra Çumra ilçesindeki evine giden Tuğba Özköylü aynı gün akşam yeniden rahatsızlandı. Ailesi tarafından çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Özköylü, yolda yaşamını yitirdi. Bebeğin yaşama ihtimali üzerine doktorlar tarafından hemen sezaryene alınan genç kadının 8 aylık kız bebeği de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acı haberle yasa boğulan Tuğba Özköylü'nün ailesinin, ihmal olduğunu ileri sürerek hastaneden şikayetçi olmaya hazırlandığı öğrenildi. Hastane yönetiminin de bir ihmal olup olmadığı yönününde idari soruşturma başlattığı belirtildi.

Özköylü ve bebeğinin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Anne ve bebeğinin kesin ölüm nedeninin henüz netleşmediği, adli soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığınca sürdüğü belirtildi. Tuğba Özköylü ve bebeği, Çumra ilçesinde aynı mezarda toprağa verildi.

 

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