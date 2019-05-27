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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Anne ve babasını siyanürle katletmişti! Flaş gelişme…

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Anne ve babasını siyanürle katletmişti! Flaş gelişme…

Anne ve babasını siyanürlü şerbetle öldüren Mahmut Can Kalkan’ın, cezaevinde bir gün kaldığı ortaya çıktı. Şizofren teşhisi konulan Kalkan’ın hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan, internetten sipariş ettiği siyanürle anne, baba ve kardeşlerine şerbet hazırlamış, bu şerbetten içen baba Mehmet Kalkan (46) ve anne Fatma Kalkan (39) hayatını kaybetmişti. Ağabeylerinin hazırladığı şerbetten içmek istemeyen ve bu sırada üzerlerine dökülen 16 yaşındaki Emircan ile 4 yaşındaki Mehmet Taha Kalkan ise yaralanmıştı. Şizofreni teşhisi konulan zanlı Mahmut Can Kalkan tutuklanmıştı. Anne-baba katili gencin Buca Cezaevi'nde sadece bir gün tutuklu kaldığı ortaya çıktı.

ZARAR VERMEMESİ İÇİN…

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Kalkan'ın koğuştaki diğer mahkumlara zarar vermemesi için tutuklandıktan bir gün sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği anlaşıldı. Manisa'da tedavi altına alınan Kalkan'ın rol yapıp yapmadığının, gerçek bir şizofren hastası olup olmadığının anlaşılması için bir süre doktorlar tarafından izleneceği öğrenildi.

Olaydan sonra anneannelerinin yanında kalan Emircan ile Mehmet Taha Kalkan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu, psikolojik destek aldıkları öğrenildi. Pedagoglar eşliğinde anne ve babasının öldüğü söylenen 4 yaşındaki Mehmet Taha Kalkan'ın sözleri yürekleri burktu. Evlerinin önüne anne ve babasının tabutu getirildiğinde pedagoglar eşliğinde, 'Hadi anne ve babana el salla. Hoşça kal de' denilen minik Taha'nın anneannesine, 'Annem babam bir daha hiç gelmeyecek mi?' diye sorduğu öğrenildi.

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