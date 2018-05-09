Anne ve babanın dikkati ortaya çıkarttı! 17 yaşındaki kıza tecavüz eden DEAŞ’lı yakalandı

17 yaşındaki lise öğrencisi D.A. dövüş sanatlarını öğrenmek için bir spor salonuna kayıt yaptırdı. Okuldan sonra spor salonuna gitmeye başlayan genç kız 2-3 ay sonra değişmeye başladı. 17 yaşındaki kız ailesine “Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz”, “Müslüman bir ülkede adam öldürmek günah değildir” babasına da, “Bütün polisler kafirdir. Sen de kafirsin” demeye başladı.

“KIZIM 2-3 AY SONRA DEĞİŞMEYE BAŞLADI”

Kızlarının DEAŞ terör örgütünün eline düştüğünden şüphelenen anne L.A ile baba B.A savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından ifadesi alınan anne L.A, “Kızım kursa gittikten 2-3 ay sonra değişmeye başladı. Daha sonra kapandı. İçine kapanarak sürekli internet ortamında araştırmalar yapmaya başladı” dedi. Kızının hareketlerinden şüphelendikten sonra çantasına bakan anne L.A, çantada pırlanta yüzük görünce durumu kızına sorduğunu söyleyerek, “Kızım spor hocası olan Ebu Bekir ismini kullanan Bekhan E. isimli, evli 1 çocuk babası olan şahıstan evlilik teklifi aldığını söyledi. Şahsın evli olmasının kendisi için sorun olmadığını söyledi” dedi.

“POLİS OLDUĞU İÇİN BABAM DA KAFİR”

Kızının bilgisayar ve telefonuna el koyduklarını okula da kendisinin getirip götürdüğünü anlatan L.A, “Kızımı tekrar karşıma alıp sakince konuştum. Bana, "Devlet kurumlarında çalışanların kafir olduğunu bilmiyorsunuz" dedi. Ben de, ‘senin baban da polis, babanı da mı kafir olarak görüyorsun?’ diye sorunca, ‘bütün polisler kafirdir’ diye cevap verdi” diye anlattı.

Kızının bir arkadaşının kendisine D.’nin kendisiyle ağlayarak vedalaştığını ve D.’yi götüreceklerini söylediğini anlatan anne L.A, “O akşam kızım bize bütün olayı anlattı. İlk zamanlar Ebu Bekir ismini kullanan Bekhan E. isimli şahsa inandığını ancak daha sonra evlilik ve cinsel birlikteliğin kendisinin tehdit ettiği için mecbur kaldığını ve şahıslardan korktuğu için evlendiğini ve Bekhan E. ile birlikte olduğunu söyledi” dedi.

“BAŞKASIYLA GÖRÜŞÜRSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM”

17 yaşındaki D.A. ise savcılıkta verdiği ifadede, spor hocası olan Bekhan E.’nin ilk başlarda tesettüre girmesi gerektiğini söylediğini anlattı. Daha sonra kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Bekhan E.'nin yaşının küçük olduğunu söylediğini anlatan D.A., “Kendisi evlenme yaşım gelene kadar yani 2 yıl boyunca beni bir başkasıyla görüşmem halinde öldüreceğini söyledi. Bu tehditlerden korktuğum için dini nikah yaptık” dedi.

“ÖLDÜRDÜĞÜ RUS VE ÇEÇEN POLİSLERİ ANLATTI”

Bekhan E.'nin kendisine Suriye’ye geçip DEAŞ’a katılmak için Türkiye’ye geldiğini ancak DEAŞ’a katılmasını Allah’ın engellediği için Türkiye’de kaldığını anlattığını söyleyen D.A., “Benim rızam olmadan benimle cinsel ilişkiye girdi. Ben gitmek istemediğimde Allah emirlerine karşı geldiğimi, kendisiyle görüşmek zorunda olduğumu, gelmezsem beni öldüreceğini söylüyordu. Ben de korktuğum için gitmek zorunda kalıyordum. Kendisiyle görüşmelerimizde daha önce öldürdüğü Rus ve Çeçen polislerden bahsediyordu” dedi.

KAÇIRACAKLARDI

Ezerkhanov’un sahte pasaport işleriyle de uğraştığını anlatan D.A., “Kendisine bir kısım insanların fotoğrafları geliyordu. Bu kişilerin kafir olduğunu eylemlerinden dolayı öldürülmeleri gerektiğini söylüyordu” dedi. Sahte pasaportla kendisini yurtdışına kaçıracaklarını da anlatan D.A., “Bir daha Türkiye’ye dönmeyeceğimizi söyledi” dedi.

TUTUKLANDILAR

Alınan ifadelerin ardından harekete geçen savcılık Bekhan Ezerkhanov, İbrahim Esen ve Turen Balakhanov’u gözaltına aldı. İbrahim Esen savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Bekhan Ezerkhanov ile Turen Balakhanov ise “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğu tehdit ederek hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından tutuklandı.

ATATÜRK HAVALİMANI SALDIRISIYLA BAĞLANTISI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüpheli Bekhan Ezerkhanov’un 28 Haziran 2016 tarihinde DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği Atatürk Havalimanı saldırısı ile bağlantılı olduğu tespit edildi.