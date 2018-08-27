Anne oğul evlerinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnne oğul evlerinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
GeriGündem Anne oğul evlerinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
DHA
27.08.2018 - 14:52, Son Güncelleme:

Anne oğul evlerinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anne oğul evlerinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

ANTALYA’da evlerinde ölü bulunan Doktor Gülşen Eken Bulut (58) ile oğlu Uğur Bulut’un (17) cenazesi, morgdan alınarak toprağa verilmek üzere Serik’e götürüldü. Uğur Bulut’un, annesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Olay, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi 302 Sokak’taki müstakil evde meydana geldi. Manavgat’ta bir diyaliz merkezinde sorumlu hekim olarak çalışan Gülşen Bulut ile oğlu lise öğrencisi Uğur Bulut, hafta sonunu geçirmek için yazlık olarak kullandıkları eve geldi. Akşam saatlerinde eşini ve oğlunu telefonla arayan mali müşavir Mehmet Bulut, ulaşamayınca komşularını arayarak durumu anlatıp yardım istedi.

Açık pencereden içeri giren komşular, bir odada Gülşen Bulut’u, bir başka odada ise Uğur Bulut’u kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Gülşen Bulut ile oğlu Uğur’un yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, Gülşen Bulut’un vücuduna 3 el ateş edildi, Uğur Bulut’un ise başından vurulduğu saptandı. Anne ile oğlunun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

Doktor anne ve oğlu evde ölü bulundu
daha fazla video için



ANNESİNİ VURUP İNTİHAR ETMİŞ

Yapılan otopside, Uğur Bulut’un annesini 3 el ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar ettiği tespit edildi. Olay sırasında, ailenin diğer oğlu Ozan Bulut’un evde olmadığı belirtildi. Anne ve oğlunun cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından morgtan alınarak toprağa verilmek üzere Serik’e götürüldü. Annesini ve kardeşini kaybeden Ozan Bulut’un hayli üzgün olduğu görüldü. 

Antalya’da dehşet Doktor anne ve oğlu evde ölü bulundu
Antalya’da dehşet! Doktor anne ve oğlu evde ölü bulundu
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 40 kişi boğularak hayatını kaybetti

Anne oğul evlerinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Kafasına kadın çorabı taktı, 2 saat sonra eğlencede yakalandı

Molada dehşet! Otobüsün bagajını açınca...