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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Canan ALTINTAŞ- Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)
08.03.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Anne oğlunu görünce canını hiçe saydı

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DİYARBAKIR'da, sitenin bahçesine giren büyükbaşların sahipleri ile bekçi ve yakınları arasında çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı. Olaydan 1 gün sonra barışmak için bir araya gelen taraflar, yeniden kavga etti. Bu sırada U.A. (20), kaldırımda oturan F.A.'yı (28) pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Oğlunun vurulduğunu gören Zinnet A. (46) ise kaçmaya çalıştığını fark edip, durdurmak istediği U.A.'nın hafif ticari aracına tutununca yolda sürüklendi. Bu anlar, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

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  • Oğlu tüfekle vuruldu, kaçan saldırganı durdurmak isterken metrelerce sürüklendi
  • Oğlu tüfekle vuruldu, kaçan saldırganı durdurmak isterken metrelerce sürüklendi
  • Oğlu tüfekle vuruldu, kaçan saldırganı durdurmak isterken metrelerce sürüklendi
  • Oğlu tüfekle vuruldu, kaçan saldırganı durdurmak isterken metrelerce sürüklendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 5 Mart Salı günü, Beşyüzevler Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. N.A.'ya ait büyükbaşlar, iddiaya göre, sitenin bahçesine girip, otlandı. Bu sırada bekçi E.A. ile N.A. arasında kavga çıktı. Tarafların yakınlarının katıldığı, pompalı tüfek de kullanılan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olaydan 1 gün sonra barışmak için bir araya gelen taraflar, yeniden kavga etti. Bu kavgada U.A., 21 BP 8125 plakalı hafif ticari aracından aldığı pompalı tüfekle kaldırımda oturan F.A.'ya ateş etti. Bacaklarına isabet eden 15 saçmayla yaralanan F.A., yere yığıldı.

Oğlunun vurulduğunu gören Zinnet A. da kaçmaya çalıştığını fark edip, durdurmak istediği U.A.'nın hafif ticari aracına tutununca yolda metrelerce sürüklendi. Bir süre sonra araçtan kurtulan kadın, yaralı halde yerde kaldı. Anne- oğul, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. 

TÜFEKTEKİ PARMAK İZLERİNİ SİLMİŞ

Öte yandan olay anlarının güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde U.A.'nın, aracıyla geldiği olay yerinde tüfekle F.A.'ya ateş açtığı, bunu gören annesi Zinnet A.'nın peşinden gelmesiyle de yine aracıyla kaçtığı ve kadını da arkasından sürüklediği görülüyor.

Görüntülerde ayrıca U.A.'nın, bir süre sonra kendi aracından inip, benzer araca binerek, eline aldığı bezle tüfekteki parmak izlerini sildiği görülüyor.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, U.A.'yı Leyla Kasım Caddesi'nde, olayda kullandığı tüfekle yakaladı. Gözaltına alınan U.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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