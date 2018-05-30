Anne oğluna inanmadı, evde ne bulduysa yapıştırdı

Emin Okur, yaptığı açıklamada, iki ay önce, televizyonda bir yarışma programında, yarışmacının üzerine metalleri çektiğini görmesinin ardından kendisinin de bunu denediğini, vücudunun mıknatıs gibi metalleri çektiğini fark ettiğini söyledi.

Misket oynamasına rağmen vücuduna yapıştırdığı metallerin düşmediğini dile getiren Okur, "İki ay önce televizyonda bir yarışma programı izliyordum. Adamın birinin vücuduna kaşık gibi metallerin yapıştığını görünce denemek istedim. Deneyince çatal ve kaşık gibi metallerin vücuduma yapıştığını fark ettim." ifadelerini kullandı.

'ŞAKA YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM'

Anne Nurhan Okur, oğlunun çay kaşığını vücuduna yapıştığını gördüğünde çok şaşırdığını söyledi. Oğlunun mıknatıs özelliğini ilk gördüğünde, kendilerine "şaka" yaptığını düşündüklerini anlatan anne Okur, "İkinci kaşığı da denedi o da yapıştı. Ağabeyi denedi ona yapışmadı. Emin daha sonra kaşıkların yanı sıra cep telefonu, çatal, kültabağı denedi yapıştı. Oynamasına rağmen düşmüyorlar da. Hayretler içerisinde kaldık" ifadelerini kullandı.