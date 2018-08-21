Anne mezarlıkta küçük çocuğun cansız bedeni inşaatta bulundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnne mezarlıkta küçük çocuğun cansız bedeni inşaatta bulundu
GeriGündem Anne mezarlıkta küçük çocuğun cansız bedeni inşaatta bulundu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
ADANA (AA)
21.08.2018 - 22:14, Son Güncelleme:

Anne mezarlıkta küçük çocuğun cansız bedeni inşaatta bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anne mezarlıkta küçük çocuğun cansız bedeni inşaatta bulundu

Adana'nın Kozan içesinde psikolojik sorunları bulunan annesiyle birlikte evden ayrılan 4 yaşındaki çocuğun yakınları anne ve çocuktan haber alamayınca durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri, bir süre sonra anne Fatma Ö'yü Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki mezarlık yakınında buldu. Aynı saatlerde bir vatandaş, Tufanpaşa Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'ndaki inşaat sahasında 4 yaşındaki Yiğit Çınar Ö'nün cansız bedenini görüp hastaneye getirdi.

Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi'nde Fatma Ö, 4 yaşındaki oğlu Yiğit Çınar Ö. ile öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra dönmedi. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine, emniyet güçleri kayıp anne ve oğlunu bulmak için araştırma başlattı. Öte yandan, belediye hoparlöründen de anne ve oğlunu görenlerin durumu polise bildirmeleri istendi. 

Emniyet güçleri, bir süre sonra anne Fatma Ö'yü Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki mezarlık yakınında buldu. Kendisine zarar vermeye başlayan kadın çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Bu arada, bir vatandaş, Tufanpaşa Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'ndaki inşaat sahasında yerde hareketsiz yatan bir çocuk gördü. Vatandaşın kendi aracıyla Fatma Ö'nün kaldırıldığı hastaneye götürdüğü çocuğun ölmüş olduğu belirlendi. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada yaşamını yitiren çocuğun aynı hastanede tedavisi süren Fatma Ö'nün oğlu Yiğit Çınar Ö. olduğunu tespit etti. 

Emniyet ekipleri, çocuğun bulunduğu inşaat sahasında inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Anne mezarlıkta küçük çocuğun cansız bedeni inşaatta bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üç ülkeye bayram telefonu

Ölümden döndüler!

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi