Anne konuştu, herkes ağladı

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın bölgedeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Cemil Erkek şehit oldu. Erkek'in şehadet haberi Balıkesir'i yasa boğdu. Şehidin cenazesi bugün Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi.

Şehidin küçük çocukları 4 buçuk yaşındaki Melike Ceren ve 4 aylık Salih Enes babalarının tabutunun başından uzun süre ayrılmadı. Şehit eşi Selva Erkek'in tabutu başındaki kızı Melike ile diyalogları herkesi gözyaşları boğarken, şehit annesi Bahriye Erkek'in ise feryatları yürek dağladı. Anne kızıyla "Ben böyle sarılıyorum ayaklarına. Sen de gövdesine sarıl. Bacaklarına sarılalım şaka yapalım" diye konuştu.

Şehidin görev arkadaşı, Melike Ceren'i zor ikna ederek tabutun başından aldı. Asker, "Ne kadar güzel bir kızı varmış. Keşke benim de olsa. Baban hep seni sevdiğini söylerdi. Hadi benimle gel" diyerek çocuğu ikna etti.