Anne isyan etti: 'Bütün anlattıkları yalan'

Kadıköy’de, internet üzerinden ticaret yapan 62 yaşındaki Selda Sağlam Yılmaz, 28 Ekim 2017’de otomobiliyle Merdivenköy Günaydın Sokak’ta trafik nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan koşarak gelen bir kişi otomobilin açık camından Selva Sağlam Yılmaz’a 4 el ateş etti. Başından vurulan Yılmaz hayatını kaybetti. Saldırgan kaçtı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Boşanmak isteyen Selda Sağlam Yılmaz’ın, olaydan 3 gün önce eşinden şikayetçi olduğu ve mahkemenin Emrah Yılmaz için uzaklaştırma kararı verdiği ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelenince cinayetin, Selda Sağlam Yılmaz’ın kendisinden 24 yaş küçük kocası Emrah Yılmaz tarafından işlendiği belirlendi. Selva Sağlam Yılmaz’ın ikinci eşi olan Emrah Yılmaz’ın, cinayetten 6 saat önce sosyal medya hesabından “Sana karşı uzattığım avuçlarıma ihaneti koydun, canımı yaktı” paylaşımında bulunduğu tespit edildi. Sakarya’da yakalanan Emrah Yılmaz tutuklandı

“KREDİ OLAYINDAN ARAMIZ AÇILDI”

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz gün ilk celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Yılmaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Emrah Yılmaz, ifadesinde şunları söyledi: “2014’de Selva ile tanıştım. 17 Eylül 2015’de evlendik. Evlendikten sonra taksi şoförlüğüne başladım. Uber taksi işini yapmayı düşündük. Minibüs alacaktık. Adli sicil kayıtlarım nedeniyle bankadan kredi alamıyordum. Selva bana kendi adına kredi çıkmadığını söyledi. Bir vesile ile kredi için başvurmadığını fakat daha önce bir bankadan tüketici kredisi aldığını öğrendim. Bu yüzden tartıştık.

“ONU BIÇAKLADIM”

İlerleyen günlerde Selva’nın sürekli bana yalan söylemeye başladığını, S.Y. isimli ve Doğubank’ta esnaf olarak bildiğim kişi ile ilişkilerinin ilerlediğini, samimi olduklarını öğrendim. Bu olaydan önce bu yüzden kendisinden boşanmak istediğimi de söylemiştim. Çıkan tartışma nedeniyle 10 Ekim 2017’de onu bıçakla yaraladım. Başlangıçta benden şikayetçi olmayan Selva, ailesinin baskısıyla benden şikayetçi oldu. Evden ayrıldım.Sürekli beni, önceki evliliğimden olan çocuklarımla tehdit etmeye başladı.

'ŞÖFÖRE TAKİP ETMESİNİ SÖYLEDİM'

Olay günü, Göztepe’deki emlakçıya kiralık ev bakmaya gittim. Emlakçıyı bulamadım. O sırada taksi ile gezerken bir anda Selva’nın otomobilini önümüzde gördüm. Şoföre takip etmesini söyledim. Normalde o civarda orada olmayan şey o gün oldu. O yerde trafik sıkıştı. Tehditler yüzünden kendimi korumak için üzerimde bulundurduğum tabanca ile Selva’ya ateş eden kişi benim. Aslında yanına belki konuşmak için gitmiştim. Fakat o an niye bu şekilde davrandığımı hatırlamıyorum. Bu şekilde olmasını istemezdim. Oradan kaçtım. Sakarya Akyazı’ya gittim. Oradayken arayan polise bulunduğum konumu yazdım ve orada o şekilde yakalanarak İstanbul’a getirildim.“

'BÜTÜN ANLATTIKLARI YALAN'

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen anne Emine Sevim de, “Emrah Yılmaz’ın bütün anlattıkları yalandır. Evlendikten sonra Göztepe’de benimle birlikte oturdular. Bu olaydan önce kızımı kendi evlerine götürdü. Orada ne olduysa birden fazla yerinden bıçaklamış. Bu yüzden kızım şikayetçi olmuştu. Olay günü de öldürmüş. Şikayetçiyim” dedi.

Müşteki avukatı Sabire Akbaş ise, “sanık, bu olaydan önce maktulü birden fazla yerinden bıçaklamış ve şikayet etmemesi konusunda tehdit etmiştir. Sanık, maktulü tasarlayarak öldürmüştür. Bunu bilen tanıklarımızın dinlenmesini istiyoruz” dedi.

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanığın olay günü, otomobili ile seyir halinde olan maktulü ticari taksi ile takip ettiğini, daha sonra taksiyi durdurarak aşağıya inip maktulün otomobiline doğru ateş ederek koştuğunu ve maktulün bulunduğu cama yaklaşarak ateş etmeye devam ettiğini ve bu şekilde eylemini tasarlayarak işlediğinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek, ‘Tasarlayarak eşini kasten öldürmek ‘ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, tarafların son savunmalarını yapmaları ve karar için ertelendi.

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