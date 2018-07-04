Kararı duydu, yıkıldı: Bir insan hayatı bu kadar mı ucuz?

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, Burcu Duran'ın annesi Şermin ve babası Nurettin Duran ile tutuksuz olarak yargılanan sanık Uğur Kalaycı ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duran’ın anne ve babası da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini dile getirdi.

Sanık Kalaycı ise kazanın bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini ifade ederek, "Keşke bu kaza olmasaydı, pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunu işlediği gerekçesiyle sanığa 3 yıl hapis cezası verdi. Sanığın duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezanın 2 yıl 6 aya indirilmesine hükmetti.

Aynı zamanda Gölbucağı Mahallesi muhtarı olan Burcu Duran'ın annesi Şermin Duran, karara tepki göstererek, "Herkes kararı okusun ve elini vicdanına koysun. Bir insan hayatı bu kadar mı ucuz? Trafik magandalarının yolu açıldı ama ben Allah'ın adaletine inanıyor ve güveniyorum." diye konuştu.

Valilik konutu kavşağında geçen yıl 5 Mart'ta meydana gelen kazada, Kırıkkale Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Burcu Duran (23), kaldırımda yürüdüğü esnada bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetmiş, sürücü Uğur Kalaycı çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



