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    Muharrem İnce'nin annesi oğlunun adaylık konuşmasını böyle izledi

    DHA
    04.05.2018 - 11:48 | Son Güncelleme:

    CHP, Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'ya bağlı Elmalık köyünde, büyük sevinç yaşandı. Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce, oğlunun adaylık konuşmasını köyündeki evinde gurur ve heyecanla izledi.

    Muharrem İnce'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması, memleketi Yalova'ya bağlı Elmalık köyünde sevinçle karşılandı. Elmalık köyünde iki katlı bahçeli bir evde yaşayan Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce ve teyzesi Nezaket Nazire Düzyürek, heyecan ve gururu bir arada yaşadı.

    CHP tarafından Ankara Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenen aday açıklama törenini televizyon başında izleyen anne Zekiye İnce, oğlu ile en son 10 gün önce yüz yüze görüştüğünü belirterek, "En son görüşmemizde değil ama daha önceki görüşmelerimizde Cumhurbaşkanlığını istediğini bana söylemişti" dedi. Oğlu için dua eden Zekiye İnce, "Allah oğlumu kötü insanlardan korusun" diye konuştu. Oğlunun Cumhurbaşkanı olacağını "İlla olacağım, illa olacağım" diye hep söylediğini de belirten Zekiye İnce, "Muharrem şimdiye kadar benim oğlumdu. Ama artık bundan sonra tüm Türkiye’nin oğludur" ifadelerini kullandı.

    Çok gururlu olduğunu belirten Muharrem İnce’nin teyzesi Nezaket Nazire Düzyürek ise "Muharrem ile gurur duyuyorum. Bu işi başaracağına da gönülden inanıyorum" diye konuştu.

    Son dakika: CHPnin adayı resmen Muharrem İnceSon dakika: CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

    Muharrem İncenin annesi oğlunun adaylık konuşmasını böyle izledi
    Muharrem İncenin annesi oğlunun adaylık konuşmasını böyle izledi

    Etiketler: gündem
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