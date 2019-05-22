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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.05.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Anne iliğinin tutup tutmadığı bu hafta belli olacak

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Anne iliğinin tutup tutmadığı bu hafta belli olacak

Antalya'da 34 gün önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu ilik nakli yapılan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, hastane odasında gitar çalıp, duvarlara resim yapıştırarak umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'in annesi Eylem ve babası Çağdaş Yazıcı'nın Türkiye ve yurt dışında başlattığı "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasına mutlu haber gelmeyince, küçük kıza hastalığının organlarına zarar vermemesi amacıyla 18 Nisan'da özel bir hastanede annesinden yarı uyumlu nakil yapıldı.

Annesi Eylem Şen Yazıcı ile 34 gündür hastane odasında sağlığına kavuşmayı bekleyen Öykü Arin, günlerini gitar çalıp, duvarlara resim yapıştırarak geçiriyor. Fırsat buldukça annesiyle oyunlar oynayan Öykü Arin, bu süreçte yazı yazmayı da öğrendi.

"Henüz olumlu bir durum yok"

Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Şen Yazıcı, kızının iyileşeceğine inancının tam olduğunu söyledi. Yazıcı, "Lösemili çocukların öyküsü bitmeyecek. Donör ol! Umut ol! Asla donör olmaktan vazgeçmeyin. Nakilden sonra 34 gün geçti ama henüz nakil başarılı oldu diyemiyoruz. Tedavi sürüyor, aldığı tedavi olumlu sonuçlanmazsa yeniden nakil olması gerekebilir." dedi.

Anneden alınan iliğin vücuda entegre olduğunu ancak çalışma sürecine ilişkin sorunlar olduğunu ifade eden dayısı Erbil Şen de şunları söyledi:
"Anneden alınan hücreleri çocukta var, hatta kendi hücrelerinden daha fazla var ama çalışıp çalışmadığı konusunda şu anda net bir ifade kullanılamıyor. Uyum sağlama sürecine ilişkin henüz olumlu bir durum söz konusu değil."

Eğer anneden alınan ilik vücuda uyum sağlamadığı takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekeceğini dile getiren Şen, tedavi sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Öykü Arin'in bir an önce hastaneden çıkmak istediğini belirten Şen, "Artık hastane odasında sıkıldı. Bir an önce hastaneden çıkıp sokakta oyun oynamak istiyor. Biz de bunu arzuluyoruz." diye konuştu.

Kök hücre bağışının devam etmesini isteyen Şen, analizlerinin de hızla gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sadece Öykü Arin'in değil, kök hücre nakli bekleyen çok sayıda çocuğun olduğunu vurgulayan Şen, "Biz Öykü için kampanya başlattık ve yurt içinde, yurt dışında çok sayıda kişiye ulaştık ama şu ana kadar uyumlu bir kişiye rastlayamadık. Annesinden ilik nakli yapılan Öykü'nün durumu da henüz netleşmiş değil. Hem Öykü hem de sırada bekleyen tüm çocuklar için bağışlarımızı sürdürelim." ifadelerini kullandı.

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