Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Anne ile 2 çocuğu hırsızlık turuna çıkmış

    Anne ile 2 çocuğu hırsızlık turuna çıkmış

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
    02.03.2018 - 13:58 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'DA 10 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen anne ile oğlu ve kızı, güven timinin operasyonuyla yakalandı. İzmir’den yola çıkan ailenin güzergahındaki illerde hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

    Polisi harekete geçiren hırsızlık olayları, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde meydana geldi. Olayları aydınlatmak için çalışma yürüten Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, hırsızlıkları anne D.Y. (40) ile oğlu E.Y. (24) ve kızı D.B.’nin (21) gerçekleştirdiğini belirledi. Güven timi, operasyon düzenleyerek, anne ile çocuklarını otogarda gözaltına alındı.

    Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Anne ile çocuklarının, Kepez ve Konyaaltı ilçelerindeki 10 apartta, sahte bilgilerle oda kiraladıktan sonra tüm odalarda hırsızlık yaptığı belirtildi. İzmir’den yola çıkan şüphelilerin birçok ilde hırsızlık yaptığı, çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yaparken, güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.

    Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: ANTALYA , Konyaaltı , hırsızlık , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri