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    Anne evlat acısına dayanamadı

    DHA-AA
    05.07.2018 - 18:57 | Son Güncelleme:

    Düzce’de, TEM yolunda TIR’a çarpan kamyonette yaşamını yitiren Ersin Yıldız’ın (20) cenazesi, memleketi Bolu’nun Gerede ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verildi. Ersin Yıldız’ın annesi Behiye Yıldız (55) cenaze namazının ardından hayatını kaybetti.

    Düzce’de, TEM yolunda TIR’a çarpan kamyonette yaşamını yitiren Ersin Yıldız’ın (20) cenazesi, memleketi Bolu’nun Gerede ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verildi. 1 hafta sonra askere gideceği öğrenilen Ersin Yıldız’ın annesi Behiye Yıldız (55) cenaze namazının ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Oğlu defnedildikten 3 saat sonra sonra kalp krizi geçirdiği öğrenilen Behiye Yıldız, Gerede Devlet Hastanesi’ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Anne evlat acısına dayanamadı

    Anne Yıldız'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Akıncılar köyüne getirildi. Yıldız'ın cenazesinin akşam vakti kılınacak cenaze namazının ardından oğlunun yanına defnedileceği öğrenildi.

    OLAY

    Uğur Özcan idaresindeki 14 KR 749 plakalı kamyonet, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeşilyayla mevkisinde, önünde seyreden Halil Karakoca idaresindeki 68 NH 648 plakalı tıra arkadan çarpmış kazada, kamyonet sürücüsü Özcan ve yanında bulunan Ersin Yıldız araçta sıkışmıştı.
    Yıldız, olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

    Etiketler: kaza , son dakika , haberler
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