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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
07.11.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

Anne dehşet anlarını böyle anlatmış: 'Donakaldım, bir anda aldığıyla attığı bir oldu'

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Anne dehşet anlarını böyle anlatmış: 'Donakaldım, bir anda aldığıyla attığı bir oldu'

18 yaşındaki teyzesi tarafından beşinci kattan atılan küçük Zümra'nın iç kanamalarının durduğu belirtildi. Baba Işık, "Annesi 'donakaldım, yetişemedim. Bir anda aldığıyla attığı bir oldu' diyor. Böyle bir şey yapacağı aklımızdan geçmezdi" dedi.

Kırıkkale'de pazartesi günü akşam saatlerinde zihinsel engelli olduğu belirtilen 18 yaşındaki S.E, 2 yaşındaki yeğeni Zümra Işık'ı 5. katta bulunan evin balkonundan attı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine götürülen küçük Zümra, buradaki yapılan müdahalelerin ardından Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili İHA muhabirine bilgi veren baba Işık, Zümra'nın annesiyle birlikte oynadığını, tam o sırada lavabodan çıkan S.E.'nin de Zümra'yı alıp atmasının bir olduğunu dile getirdi. Işık, "Annesi 'donakaldım, yetişemedim. Bir anda aldığıyla attığı bir oldu' diyor. Böyle bir şey yapacağı aklımızdan geçmezdi. Kırıkkale'de Zümra'nın iç kanamasının olduğunu söylediler ve Ankara'ya sevk ettiler. Burada ilk etapta beyin kanaması olduğunu ve durumunun kritik olduğunu söylediler. Şu anda çok şükür kanamalar durmuş, doktorlar daha iyiye gideceğini söylediler, bekliyorlar" şeklinde konuştu.

Anne ve babası ayrı olan küçük Zümra'nın annesinde, 5 ve 7 yaşındaki kardeşlerinin ise baba Murat Işık'ta kaldığı öğrenildi.

"DAHA ÖNCEDEN EVİ YAKMAYA KALKTI"

Daha önceden de evi yakmaya kalktığı belirtilen teyze S.E'nin zihinsel engelliği olduğunu ve yüzde 76 engelli raporu olduğunu ifade eden Işık, S.E'nin Bolu'da bulunan akıl ve ruh sağlığı hastanesine götürüldüğü ancak hastanenin ilgilenmediğini iddia ederek, "Hastanede tedavi uygulanmadı, 'hanginize zarar verdi de bize getirdiniz' denildi. Bu konuda hastaneden şikayetçi olacağım" dedi.

S.E. ile ilgili adli işlem yapıldığını ve Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığını aktaran Işık, "Tedavisinin yapılmasını istiyoruz. Sadece benim kızım değil, o evde yaşayan diğer insanlar da var onlara da zarar verebilir, kendine de zarar verebilir. O kızın bir an önce tedavi görmesini ve iyileşmesini istiyorum" çağrısında bulundu.

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Son 24 saatte ne oldu? (07.11.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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