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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.07.2019 - 23:45, Son Güncelleme:

Anne çılgına döndü! Canlı yayın yapıp video ve fotoğraf çektiler

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, psikolojik tedavi gören ve ilaçlarını alamadığı iddiasıyla 7 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Ercan B. (47), annesi tarafından ikna edilemedi, çatıdan kiremit fırlattı. Olay, çevredekiler tarafından sosyal medyadan canlı yayınlanırken, Ercan B. ise polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi’nde meydana geldi. Denizli Devlet Hastanesi’nde psikolojik tedavi gören Ercan B., ilaçlarını alamadığı iddiasıyla 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans gönderildi. İtfaiye ekipleri, caddeye hava yastığı açtı. Ardından polis ve psikolog çatıya çıkarak Ercan B.’yi ikna etmeye çalıştı. Oğlunun intihar girişiminde bulunduğu öğrenip, olay yerine gelen anne Ayten B. oğlunun inmesi için bağırarak ikna etmeye çalıştı ancak Ercan B. yanına yaklaşmamaları için kiremit fırlattı. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Anne çılgına döndü Canlı yayın yapıp video ve fotoğraf çektiler

Olay yerinde toplanan ve Ercan B.’yi izleyen bazı kişiler ise cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı, video ve fotoğraf çekti. Vatandaşların telefonla Ercan B.’yi çektiğini gören anne Ayten B. ise duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 1.5 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince Ercan B., çatıdaki polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip, binadan indirildi. Ercan B. ambulansla Denizli Devlet Hastanesine götürüldü.

Anne çılgına döndü Canlı yayın yapıp video ve fotoğraf çektiler

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