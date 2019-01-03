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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)
03.01.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Anne beraat etti, 21 yıl ceza alan oğluna ağladı

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Anne beraat etti, 21 yıl ceza alan oğluna ağladı

ERZURUM'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklu yargılanan davada anne M.T. (50) beraat ederken, oğlu Anılcan T. (22) 21 yıl 3 ay hapis, 300 bin TL para cezasına mahkum edildi. Hükümle birlikte tahliye edilen ve beraat kararına sevinemeyen anne M.T., "Oy 21 yıl nasıl bitecek?" diyerek oğlu için gözyaşı döktü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında rutin uygulamaları sırasında, 29 Nisan 2018'de Erzurum-Aşkale karayolu üzerinde bir TIR'ı durdurdu. Anılcan T. idaresindeki TIR'da arama yapıldı. Narkotik köpek, yapılan aramada, araç dorsesinin arkasında bulunan tekerleklerin bağlı olduğu 3 ayrı dingile tepki verdi. Sökülen dingillerin içerisinde toplam 95 paket eroin ele geçirildi. Yapılan kriminal incelemede, paketler içerisinde 21 kilo 388,76 gram eroin olduğu tespit edildi. Sürücü Anılcan T. idrar örneğinde uyuşturucu maddeye rastlanırken, anne M.T.'nin örnekleri ise negatif çıktı.

Uyuşturucu ticareti suçlamalarını kabul etmeyen anne M.T., oğlu Anılcan'ın yük taşımacılığı yaptığını, aracın ruhsat sahibinden almış olduğu vekaletname olduğu için yolculuk sırasında araçla ilgili sıkıntı çıkması halinde oğlunu yardımcı olmak için birlikte Gebze'den Diyarbakır'a gittiklerini söyledi. Bir firmaya ait beyaz eşya yükünü Diyarbakır'da boşalttıktan sonra Bitlis'in Ahlat ilçesine eşya taşıdıklarını belirten anne M.T., "Ahlat'ta eşyaları indirdikten sonra Erzurum'da su yükü bulabileceklerini düşünerek yola çıktık. Erzurum'a girişte polis tarafından durdurulduk. Araçta uyuşturucu olduğundan haberim yoktu" dedi.

Emniyette susma hakkını kullanan Anılcan T., savcılıkta alınan ifadesinde annesi M.T. ile benzer ifadeler verdi. Gözaltına alınan anne ve oğlu, 30 Nisan'da tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Anılcan T. ve M.T. hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Anne ve oğlu yargılama aşamasında da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, anne M.T.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan beraatini kararlaştırdı. M.T.'ye cezaevinde yattığı süre için maddi, manevi tazminat talebinde bulunabileceği bildirildi. Anılcan T.'nin atılı suçu işlediğine kanaat getiren heyet, sanığı 21 yıl 3 ay hapis, 300 bin TL para cezasına çarptırdı.

Kararı duyunca kendi için sevinemeyen anne M.T. oğluna bakarak "Oy 21 yıl nasıl bitecek?" diyerek gözyaşı döktü. Anılcan T. annesini teselli etmeye çalışırken, yürümekte zorlanan M.T.'yi cezaevi görevlileri koluna girerek duruşma salonundan çıkardı.

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