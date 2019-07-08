Anne, baba, teyze ve amca... Hepsi işin içinde! İğrenç olay sorguda ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnne, baba, teyze ve amca... Hepsi işin içinde! İğrenç olay sorguda ortaya çıktı
GeriGündem Anne, baba, teyze ve amca... Hepsi işin içinde! İğrenç olay sorguda ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
08.07.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Anne, baba, teyze ve amca... Hepsi işin içinde! İğrenç olay sorguda ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anne, baba, teyze ve amca... Hepsi işin içinde! İğrenç olay sorguda ortaya çıktı

Bartın’da 14 yaşındaki küçük kızlarını kullanarak ağına düşürdükleri vatandaşlardan şantaj yoluyla para toplayan aile boyu şebeke çökertildi.

Bartın'da anne, baba, teyze ve amcanın yer aldığı şantaj olayında 14 yaşındaki küçük kız kullanılarak ağa düşürülen vatandaşlardan milyonlarca para toplayan şebeke çökertildi.

Edinilen bilgilere göre Z.A. isimli şahıs Bartın İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak kendisine şantaj yapan sosyal medya aracılığı ile tanıştığı ismini Sevgi Çağlar olarak bildiği kişiye 1 yıldır belirli aralıklarla 1 milyon 287 bin 642 TL para yolladığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından çalışmalara başlayan Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sevgi Çağlar ismi ile sosyal medya hesabı açanın M.Ö. olduğunu tespit etti.

Şüpheli şahsı gözaltına alan ekipler, yapılan sorguda büyük oyunu ortaya çıkarttı. M.Ö.’nün maddi durumu iyi insanları belirleyerek 14 yaşındaki kızını sosyal medya aracılığı ile görüştürdüğü ve fotoğraf ve görüntü elde ettiği kişilerden de, durumu sonradan öğrenmiş gibi yaparak, “Seni yakaladım. Mahkemeye vereceğim” diyerek şantaj yoluyla para topladığı belirlendi. M.Ö.’nün ayrıca şantaja boyun eğmeyenleri de, “Yaşı küçük çocuğuma internet üzerinden cinsel taciz yapıldı” diye şikayet ettiği tespit edildi.

Emniyet ayrıca kontrol ettiği para trafiğinde şantaj şebekesinde M.Ö'nün kocası, erkek kardeşi, görümcesi ve kayınbiraderin de olduğunu belirledi.

Emniyet müştekiler tarafından yatırılan paraların bankadan M.Ö. ve kocası S.Ö tarafından çekildiğine ait görüntülere de ulaştı.

Şüphelilerin aynı yöntem ile Mersin'de de bir vatandaştan 518 bin TL aldığını da tespit eden Asayiş Şube ekipleri Ankara, Kayseri, ve Elazığ’da eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon neticesinde M.Ö, S.Ö, D.E., E.D., F.S., F.S, C.Ç., Y.E. ve M.Ö.'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda hesap cüzdanı, müştekilere ait olduğu düşünülen 79 bin TL para bilgisayarlar, flash bellek ve dijital dokümanlar ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Bartın İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacılarla ilgili yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 mesajı: Yolculuk hazırlığı devam ediyor
Mersin'de kâbus devam ediyor! Bir kişi daha hayatını kaybetti
Şaşkına döndüler: Saatlerdir orada uçan Türk SİHA'sı mı?