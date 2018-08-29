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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özden ATİK (DHA)
29.08.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Anna'ya kötü haber

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Anna'ya kötü haber

İstanbul'da 3 yıl önce fuhuş yapmasında aracılık eden Salih Alpoğa'nın,  ülkesine dönmesine izin vermediği için bıçaklayarak ölümüne neden olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Özbekistan uyruklu Anna Shtıben hakkındaki hüküm Yargıtay’da bozuldu. Yargıtay bozma ilamında, "Kasten yaralama sonucu ölümü neden olmak" suçundan mahkum olan Anna'nın cezasını az buldu.  Halen tutuklu olan Anna, "Kasten öldürme" suçundan önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

27 yaşındaki Anna Shtıben, 2015 yılında Özbekistan'dan İstanbul'a geldi. Aksaray'da bir barda garson ve kapı görevlisi olarak çalışan Salih Alpboğa ile tanışıp arkadaş oldu. İddianameye göre, Salih Alpboğa fuhuş yaparak geçimini sağlayan Anna'ya aracılık etmeye başladı. Birlikte Aksaray'da bir apartmanda yaşamaya başladılar. Anna ülkesine geri dönmek niyetindeydi. Olay gecesi olan 7 Nisan 2015'te de Anna, bu niyetini Salih Alpboğa'ya bir restoranda açıkladı. Ancak Salih Alpboğa bu fikre karşı çıktı. Aralarındaki tartışma sonrasında Salih Alpboğa, sokakta Anna'yı dövdü. Eve döndüklerinde de tartışmaya devam ettiler. Anna, mutfaktan aldığı bıçakla Salih Alpboğa'yı bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Kanı durdurmaya çalışan Anna başaramayınca arkadaşlarından yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen acil yardım ekipleri Salih Alpboğa'nın öldüğünü tespit etti.  

Olay nedeniyle tutuklanan Anna, hakkında dava açıldı. Anna mahkemedeki savunmasında, Salih ile üç yıldır tanıştığını ve kendisine şiddet uyguladığını, para karşılığında fuhuş yaptırdığını ve kazandığı parayı da zorla kendisinden aldığını söyledi. Olay günü de Özbekistan'a dönmek istediğini söyleyince Salih'in kendisini sokak ortasında dövdüğünü eve geldiğinde boğazını sıktığını, Salih'in bıçakla üzerine yürüdüğünü kendisini korumak için itince Salih'in yaralandığını ileri sürdü.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI 

Sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğine dair dosyada delil bulunmadığını, sanığın kastının yaralamaya yönelik olduğu, meydana gelen ölüm sonucunu istemediği kanaatine varan mahkeme, Anna Shtıben'i  "Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY CEZAYI AZ BULDU

Dosyayı inceleyen Yargıtay, sanığın kullandığı bıçak, hedef alınan vücut bölgesi ve darbenin şiddetine göre sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğu ve "Kasten öldürme" suçundan yargılanması gerektiğini belirterek yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Halen tutuklu bulunan Anna, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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