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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
06.02.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Anlattıkları korkunç! İnşaat demiriyle döverek bu hale getirdi…

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Anlattıkları korkunç! İnşaat demiriyle döverek bu hale getirdi…

Adana'da bir koca kendisini aldattığını düşündüğü eşini 3 çocuğunun yanında 30 dakika boyunca inşaat demiriyle dövüp şikayetçi olmasın diye de ölümle tehdit etti. S.Ç. "Evlendiğimiz günden beri dövüyordu, kaç kez dövdü sayısını hatırlamıyorum. Bu kez en şiddetli dayağını attı ben yalvardım ama o dinlemedi. Eşimden şikayetçiyim ondan ayrılacağım" dedi.

Adana'da bir koca kendisini aldattığını düşündüğü eşini 3 çocuğunun yanında 30 dakika boyunca inşaat demiriyle dövüp şikayetçi olmasın diye de ölümle tehdit etti. Komşuları tarafından götürüldüğü hastanede eşinden korktuğu için merdivenden düştüğünü söyleyen genç kadının yakınları, gerçeği öğrenince dayakçı kocadan şikayetçi oldu. Baba evine giden genç kadın, "Kocam öldüresiye dövdü. Ondan şikayetçiyim onun en ağır ceza almasını istiyorum. Eşimden ayrılacağım" dedi.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç. (35) 2006 yılında bir tekstil fabrikasında çalışan H.Ç. (35) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin 3 çocuğu oldu. Ancak S.Ç. evlendikten sonra çeşitli nedenlerden dolay her gün dayak yemeye başladı. Çocukları olduğu için ve tehdit edildiği için genç kadın kocasından sürekli dayak yemesine rağmen şikayetçi olmadı. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı ise H.Ç. işten geldikten sonra genç kadının telefonda konuştuğunu gördü. Genç kadın eşini görünce telefonu kapattı. H.Ç. kimle konuştuğunu sorunca S.Ç., babasıyla konuştuğunu söyledi. Ancak koca bu duruma inanmayarak eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada 3 çocuk ise evdeydi. Tartışma kısa sürede kocanın şiddetine döndü. Koca çocuklarını başka bir odaya götürdükten sonra inşaat demiriyle S.Ç.'yi dövmeye başladı. S.Ç. kocasına yalvardı ama o hiç durmadan yaklaşık 30 dakika eşinin kol ve bacak kısımlarına demirle vurarak darp etti. H.Ç. eşinin saçlarından tutup yerlerde sürükledi. Kadın yaklaşık 30 dakika sonra kocasının elinden kurtulup sokağa kaçarak bir komşusuna sığındı. Kocası da peşinden gelip şikayetçi olması halinde öldüreceğini söyledi. Genç kadın komşularınca hastaneye götürülürken hastanede de ölüm korkusundan dolayı her yeri morluk içinde olmasına rağmen merdivenden düştüğünü söyledi.

Genç kadının sol kolu yediği dayaktan dolayı çatlak olduğu gerekçesiyle alçıya alındı. Vücudunun her tarafı morluklar içindeki kızlarını gören ailesi ise hastane polisine başvurdu. Polis ekipleri şikayet üzerine kocayı aramaya başlarken, bir taraftan da uzaklaştırma kararı alındı.

"DAHA ÖNCEDE DÖVÜYORDU AMA BU EN ŞİDDETLİSİ OLDU"

Daha sonra babasının evine giden genç kadın yaşadığı dehşet dolu anları korku dolu gözlerle anlattı. S.Ç, "Ben babamla konuşuyordum. O sırada eve geldi bana kimle konuştuğumu sordu ben de babamla dedim inanmadı. Kendisini aldattığımı düşünerek çocukları diğer odaya koyup beni öldüresiye dövdü. İnşaat demiriyle yarım saat dövdü. Beni daha öncede dövüyordu ama bu en şiddetlisi oldu. Ben komşuma sığınıp kurtuldum. Hastanede ilk gün ölümle tehdit edildiğim için kocamın dövdüğünü söyleyemeyip merdivenden düştüğümü söyledim. Ama sonra ailem görünce gerçeği hastane polisine söyledim. Beni kocam öldüresiye dövdü. Ben ondan şikayetçiyim onun en ağır ceza almasını istiyorum. Eşimden ayrılacağım. Onu Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Anlattıkları korkunç İnşaat demiriyle döverek bu hale getirdi…


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