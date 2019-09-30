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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.09.2019 - 22:30, Son Güncelleme:

Anlattıkları dehşete düşürmüştü... Flaş gelişme

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Anlattıkları dehşete düşürmüştü... Flaş gelişme

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, R.G.'nin (16), alkol ve uyuşturucu verildikten sonra cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin genç kızın arkadaşı olan E.C. (18) olduğu belirlendi. R.G. ile para karşılığı birlikte olduğu belirlenen E.C.'nin de dahil olduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişiden 7'si gözaltına alınırken, E.C.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Karamürsel’de, R.G.'nin (16) cinsel istismara uğradığı ve başkaları ile birlikte olmaya zorlandığı söylentileri üzerine, bir mahalleli durumu önceki gün polise ihbar ederek genç kızın yerini gösterdi.

Polis ekipleri, R.G.'yi ve ihbarcıyı alıp İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğine getirdi. Burada ifadesi alınan R.G. yaşadıklarını anlattı. R.G. ifadesinde E.C. (18) ile arkadaşlık yaptığını, daha sonra E.C. ile birliktelik yaşadığını söyledi. R.G., E.C.'nin kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğini, 3 ay boyunca rızası dışında bazı erkeklerle para karşılığı birlikte olmaya zorladığını anlattı.

11 KİŞİDEN 7'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri soruşturma kapsamında R.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 11 kişinin kimliğini tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı'nca 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karamürsel'de düzenlenen operasyonda 11 kişiden E.C.'nin de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan E.C.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan kaydı bulunduğu ve aranmasının olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

R.G.'nin ise devlet koruması altına alındığı, tedavi görmeye başladığı öğrenildi.

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Son 24 saatte ne oldu? (30.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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