Anlaşma değil işgal projesi

ALÇAKÇA MESAJLAR

“Dünya değişirken medyanın yerinde sayması mümkün değildir. Medya kuruluşlarının da kendilerini yenileme çabalarını takip ediyorum. Bu süreçte yeni mecralar ortay çıkıyor. Ülkemizde eskiden beri basın etiği tartışmaları yapılırken sosyal medya hayatımızın tam ortasına düşmüştür. Elazığ’daki depremin acılarını yaşarken bazı kimselerin sosyal medyada yayınladığı alçakça mesajlar bunun örneğidir. Emniyet güçlerimiz gerekli adımları atıyor ama asıl görev siz medya mensuplarına düşüyor.

SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GETİRMELİYİZ

Ülkemiz ve milletimizin birlik olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar var. Bunları sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz. Bizlere düşen gerekirse Habil gibi ölmektir ama asla kabil gibi kötülerin zulmüne düşmemektir. Medya mensupları olarak sizlerin de aynı anlayış ile hareket ettiğine inanıyorum.

Bugün yürüttüğümüz siyasetle bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz. Bugün Batı ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde Türkiye aleyhinde kamuoyu oluşturma gayretleri olduğunu biliyoruz. Karşımızda Türk milletini karalamak için çalışan devasa bir mekanizma var. Bunun içinde Ermen, Rum lobisi de var. PKK, DEAŞ da var. Öyle şeyler yapıyorlar ki gerçeğin ters düz edilmesi karşısında şaşkınlığımızı saklayamıyoruz.

BIRAKIN BU YALANI

Şimdi ‘100 yılın anlaşması’ diyorlar. Ne anlaşması, bu bir işgal projesidir. BM Genel Kurulu’nda bu anlaşmayı göstermiştim 1947 yılında Filistin neydi? İsrail neydi? O günkü Filistin ile bugünküne bakıyorsunuz tamamen yer değiştirmiş. Bırakın bu yalanı kimi aldatacaksınız ya hayatınız bunlarla geçmiş.

Trump yanına almış malum kişiyi, karşılarındakilere hitap ediyorlar, toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlar ile siz dünyanın kaderini değiştiremezsiniz. Filistin’in kaderini ise hiç değiştiremezsiniz. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs satılık değildir. Kimse ‘bir şey verelim de siz burayı bize bırakın’ deme edepsizliğine girmesin.”

DEPREMZEDE AZİZE ÇELİK İLE GÖRÜŞTÜ

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün akşam, Elazığ’daki depremde enkaz altında 17 saat sonra kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Çelik’e herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını sorarken, “Mevlam sizleri gerçekten korudu, sizleri millete bağışladı. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çok büyük bir imtihandan geçtik” ifadelerini kullandı. Çelik’in “Canlı görmek isterim sizi” isteğine Erdoğan, “İnşallah ya Elazığ’da ya Ankara’da tamam mı?” karşılığını verdi. Görüşmede Çelik’in heyecandan “Kalbim çok çarpıyor” demesi üzerine Erdoğan, “Yahu çarpmayan kalp olur mu?” diye espri yaptı. m ANKARA