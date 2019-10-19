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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Anlaşma 120 km’yi kapsıyor

TÜRKİYE ile ABD’nin vardığı mutabakat sonrası Barış Pınarı harekât bölgesi, dünü önceki günlere göre sessiz ve sakin geçirirken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de, teröristlerin çekilmeye başladığı yerlerde mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleme faaliyetlerine hız verdi.

Milli Savunma Bakanlığı dün bu çalışmalarla ilgili görüntü de yayınladı. Bakanlık “Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP’leri imha çalışmalarına devam ediyor” açıklaması yaptı. Bakanlıktan akşam yapılan yeni açıklamada ise dış basında gündeme getirilen “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığı”na yönelik iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi.
Önceki geceye kadar yoğun çatışmaların sürdüğü Resulayn’da TSK, terör örgütüne ait içinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan bir depoyu imha çalışmalarına başladı. M 4 karayolu üzerinde bulunan silolardan birinin de cephanelik olarak kullanıldığı belirlendi. TSK’nın, Resulayn’ın doğu ve batı kesimlerinde iki ayrı geçici üslenme pozisyonu aldığı da öğrenildi.

HAVADAN KARADAN TAKİP

Terör örgütünün bölgeden çekilmesiyle ağır silahlar ve mevzilerinin imhasının havadan insansız hava araçlarının (İHA) yanısıra terör örgütünün kendi iç haberleşme sisteminden elde edilen bilgiler ve bölgedeki yerel ve diğer istihbarat unsurlarınca izlendiği de öğrenildi.

TEL ABYAD-RESULAYN ARASI

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatta güvenli bölgenin özellikle genişliğiyle ilgili herhangi bir ifade olmasa da kaynaklar bunun Tel Abyad-Resulayn arasındaki 120 kilometrelik hat için geçerli olduğunun altını çizdi. Hattın Türkiye’nin istediği gibi Kobani’den (Ayn El Arab) Suriye-Irak sınırına kadar yaklaşık 444 kilometrelik genişliğe sahip olmasının 22 Ekim’de Soçi’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmede, Rusya’nın tavrı sonrası netleşeceğini değerlendiriyor.

TEL ABYAD KARELERİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Tel Abyad’da düzenlediği operasyona ilişkin kareleri paylaştı.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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