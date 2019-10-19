Anlaşma 120 km’yi kapsıyor
TÜRKİYE ile ABD’nin vardığı mutabakat sonrası Barış Pınarı harekât bölgesi, dünü önceki günlere göre sessiz ve sakin geçirirken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de, teröristlerin çekilmeye başladığı yerlerde mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleme faaliyetlerine hız verdi.
Milli Savunma Bakanlığı dün bu çalışmalarla ilgili görüntü de yayınladı. Bakanlık “Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP’leri imha çalışmalarına devam ediyor” açıklaması yaptı. Bakanlıktan akşam yapılan yeni açıklamada ise dış basında gündeme getirilen “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığı”na yönelik iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi.
Önceki geceye kadar yoğun çatışmaların sürdüğü Resulayn’da TSK, terör örgütüne ait içinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan bir depoyu imha çalışmalarına başladı. M 4 karayolu üzerinde bulunan silolardan birinin de cephanelik olarak kullanıldığı belirlendi. TSK’nın, Resulayn’ın doğu ve batı kesimlerinde iki ayrı geçici üslenme pozisyonu aldığı da öğrenildi.
HAVADAN KARADAN TAKİP
Terör örgütünün bölgeden çekilmesiyle ağır silahlar ve mevzilerinin imhasının havadan insansız hava araçlarının (İHA) yanısıra terör örgütünün kendi iç haberleşme sisteminden elde edilen bilgiler ve bölgedeki yerel ve diğer istihbarat unsurlarınca izlendiği de öğrenildi.
TEL ABYAD-RESULAYN ARASI
Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatta güvenli bölgenin özellikle genişliğiyle ilgili herhangi bir ifade olmasa da kaynaklar bunun Tel Abyad-Resulayn arasındaki 120 kilometrelik hat için geçerli olduğunun altını çizdi. Hattın Türkiye’nin istediği gibi Kobani’den (Ayn El Arab) Suriye-Irak sınırına kadar yaklaşık 444 kilometrelik genişliğe sahip olmasının 22 Ekim’de Soçi’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmede, Rusya’nın tavrı sonrası netleşeceğini değerlendiriyor.
TEL ABYAD KARELERİ
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Tel Abyad’da düzenlediği operasyona ilişkin kareleri paylaştı.
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