Anksiyete nedir? Yaygın anksiyete bozukluğu hakkında bilgiler
Anksiyete yaygın olan bilinen ismiyle kaygı bozukluğu, özellikle son yıllarda birçok kişinin yaşadığı sorunlardan biri haline geldi. Anksiyete bozukluğu altında birçok başka problemi taşır. Yaygın anksiyete bozukluğu bu hastalığın alt gruplardan biridir, kadınlarda erkeklerde 2 kat fazladır. Peki, anksiyete tam olarak nedir? Hayat kalitesini ciddi anlamda etkileyen anksiyete bozukluğuyla ilgili uzman görüşlerini derledik.
Anksiyete bozukluğu yaşayan kişiler panik seviyelerinin yükseldiği kriz durumlarında çok kötü bir şey olacakmış bir şey hissine kapılarak anı yaşayamazlar. Panik, ayrılık kaygısı da anksiyete bozukluğudur. Anksiyete, bir durum karışışında duyduğumuz kaygıdır, endişedir. Anksiyete, bir durumdan bağımsız olarak sürekli hale geldiğinde yaygın anksiyete bozukluğu tanısı konur. Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişiler her durumda en kötüsünü düşünürler. En az 6 ay sürmesi gerekir. Anksiyete yaşa bağlı olarak artar. Baş ağrısı, ter basması, mide bulantısı, yüz kızarması, midede kramp gibi birçok fizyolojik belirti anksiyete bozukluğunda görüşür. Gün boyu süren, bir nedene bağlı olmayan sürekli bir kaygı halidir. Genellikle kaygının gereksizliğinin farkındadırlar ancak denetleyemezler. Konsantrasyon bozukluğu da anskiyetenin sonuçlarından biridir.
ANKSİYETE NEDEN OLUR?
Çocukluk dönemindeki tramvalar, tacizler, aşırı kaygı bozukları, yaygın anksiyete bozukluğuna temel oluşturur. Hastalığın oluş nedenleri arasında kalıtım önemlidir, çevredeki, yaşamdaki stresli durumlar anksiyeteyi tetikler. Yaygın anksiyete bozukluğunun tanısı bir psikayatri tarafından belirtiler gözden geçirilerek konulur. Tedavi için farklı yöntemler vardır, çeşitli psikoterapi yöntemleri kullanılır. Tedavi yöntemi hastaya bağlı değişiklik gösterir. İlaç tedavisinin amacı oluşan anksiyete belirtilerinin ortadan kaldırılmasıdır.
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