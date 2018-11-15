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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.11.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Anksiyete nedir? Yaygın anksiyete bozukluğu hakkında bilgiler

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Anksiyete nedir? Yaygın anksiyete bozukluğu hakkında bilgiler

Anksiyete yaygın olan bilinen ismiyle kaygı bozukluğu, özellikle son yıllarda birçok kişinin yaşadığı sorunlardan biri haline geldi. Anksiyete bozukluğu altında birçok başka problemi taşır. Yaygın anksiyete bozukluğu bu hastalığın alt gruplardan biridir, kadınlarda erkeklerde 2 kat fazladır. Peki, anksiyete tam olarak nedir? Hayat kalitesini ciddi anlamda etkileyen anksiyete bozukluğuyla ilgili uzman görüşlerini derledik.

Anksiyete bozukluğu yaşayan kişiler panik seviyelerinin yükseldiği kriz durumlarında çok kötü bir şey olacakmış bir şey hissine kapılarak anı yaşayamazlar. Panik, ayrılık kaygısı da anksiyete bozukluğudur. Anksiyete, bir durum karışışında duyduğumuz kaygıdır, endişedir. Anksiyete, bir durumdan bağımsız olarak sürekli hale geldiğinde yaygın anksiyete bozukluğu tanısı konur. Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişiler her durumda en kötüsünü düşünürler. En az 6 ay sürmesi gerekir. Anksiyete yaşa bağlı olarak artar. Baş ağrısı, ter basması, mide bulantısı, yüz kızarması, midede kramp gibi birçok fizyolojik belirti anksiyete bozukluğunda görüşür. Gün boyu süren, bir nedene bağlı olmayan sürekli bir kaygı halidir. Genellikle kaygının gereksizliğinin farkındadırlar ancak denetleyemezler. Konsantrasyon bozukluğu da anskiyetenin sonuçlarından biridir.

ANKSİYETE NEDEN OLUR?

Çocukluk dönemindeki tramvalar, tacizler, aşırı kaygı bozukları, yaygın anksiyete bozukluğuna temel oluşturur. Hastalığın oluş nedenleri arasında kalıtım önemlidir, çevredeki, yaşamdaki stresli durumlar anksiyeteyi tetikler. Yaygın anksiyete bozukluğunun tanısı bir psikayatri tarafından belirtiler gözden geçirilerek konulur. Tedavi için farklı yöntemler vardır, çeşitli psikoterapi yöntemleri kullanılır. Tedavi yöntemi hastaya bağlı değişiklik gösterir. İlaç tedavisinin amacı oluşan anksiyete belirtilerinin ortadan kaldırılmasıdır.

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