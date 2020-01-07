Anketten yüzde 70 ‘değişsin’ çıktı! Ve değişiyor...

ABB’ye bağlı EGO Genel Müdürlüğü, Ankaray vagonlarında yer alan mevcut ikili koltukların kalması ya da yeni sıralı koltuk sistemine geçilmesi yönünde iki tercihli anket düzenledi. ABB ayrıca anket devam ederken yolcuların gözlemlemesi için A13 numaralı tren vagonunun yarısında mevcut ikili koltuk düzeni, diğer yarısında ise yeni sıralı koltuk düzeni oluşturdu.

Anketten yüzde 70.4’le koltukların yeni sıralı koltuk düzeniyle değiştirilmesi yönünde oy çıktı. Ankete katılanlardan yüzde 29.6’sı ise mevcut koltuk düzeninde kalınmasını istedi. Anketten çıkan sonuç doğrultusunda Ankaray’daki koltuklar yeniden düzenlenecek.

Hürriyet’e düzenleme ile ilgili bilgi veren ABB yetkilileri, ilk vagonun 20 gün içerisinde yeni düzenle hizmet vermeye başlayacağını, tüm vagonların da 6 ay içerisinde tamamen sıralı koltuk düzenine geçeceğini söyledi. Yetkililer, “Yeni koltuk düzenlemesini belediye olarak tamamen kendi imkanlarımızla, kendi işçilerimizle yapacağız. Vagonlardaki koltuklar değiştirildikçe sefere verilecek” dedi.

Yetkililerin veridği bilgiye göre yeni koltuk düzenlemesinin avantajları ise şöyle olacak:

-Mevcut ikili koltuk sisteminde 240 olan yolcu kapasitesi sıralı koltuk sisteminde 270’e çıkacak.

-Vagonların içi rahatlayacak.

-Daha önce araların boş kalması ve kapı önlerinde yaşanan yığılmalar sona erecek.

-Ankara şehirlerarası otobüs terminali AŞTİ’ye giden veya gelen bavullu yolcuların iniş binişleri daha rahat olacak.

- Engelli yolcuların vagonlara iniş binişleri de daha rahat hale gelecek.

11 durağı bulunan ve Dikimevi ile Ankara şehirlerarası otobüs terminali arasında hizmet veren Ankaray’da her gün 100 binin üzerinde yolcu taşınıyor. Başkent’in ilk hafif raylı sistemi olan Ankaray’ı Ankara’ya şehirlerarası otobüsle gelen veya giden yolcuların yanı sıra üniversite öğrencileri de yoğun olarak kullanıyor.