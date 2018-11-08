Anketten çıkan ilginç istekler
AK Parti’de yerel seçimlerle ilgili kulis yoğunlaştı. Üç büyük şehir için bilinen isimlere yeni ilaveler oldu. Özellikle taşrada isim sorularak yapılan anketlerde, mevcut başkanların şansının az olduğu ortaya çıktı. “Hangi isimleri görmek istersiniz?” diye sorularak yapılan araştırmalarda belli isimler önplana çıksa da, seçmenin yüzde 25’inin “Önce partilerin adaylarını görüp tercih kullanacağım” noktasında olduğu görüldü. Bazı ilçelerde ise sürpriz isimler dikkat çekti.
MANSUR YAVAŞ TERCİHİ
Partinin aralıksız yaptırdığı çalışmalarda, üç büyük şehir için ilginç seçenekler ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda Ankara için, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi görmek isteyenlerin de olduğu görüldü. Hangi partiden aday olacağı henüz kesinleşmeyen Mansur Yavaş’ın ismi, AK Parti’nin anketinde Ankaralıların başkan olarak görmek istediği isimler arasında yer aldı.
Kulislerde ortaya atılan isimlerden biri de eski Ekonomiden Sorumlu Bakan Ali Babacan oldu. Ancak Babacan’ın böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini söyleyenlerin sayısı da yüksek. AK Parti kurmayları, “Babacan için hava koşulları uygun değil” yorumu yapıyorlar.
İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ismi diğer aday adaylarına kıyasla önplana çıkarken, Yıldırım’ın kafa karışıklığının azaldığı belirtiliyor. Yıldırım’ın, “Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yaptım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı önemli ama protokol olarak bakarsanız, bu görevlerden sonra doğru olur mu?” dediği de konuşuluyor. İstanbul için mevcut başkan Mevlüt Uysal’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un adı geçerken, Yıldırım olmazsa, “Yeni bir isimle sürpriz yapılırsa şaşırmayın” diyenler de var.
İZMİR SÜRPRİZİ
AK Parti kurmayları, İzmir büyükşehir belediye başkanlığı adaylığının, İstanbul ve Ankara’dan daha zor olduğu değerlendirmesini yapıyor. İzmir’de ismi en çok duyulan isim, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener olarak biliniyor. Özgener’in siyasi kimliği ve AK Partili geçmişi bulunmuyor. ‘Liberal‘ olarak bilinen Özgener’in tereddüt ettiği ve “Kimle, nasıl çalışacağıma karışılmazsa, düşünürüm” dediği öne sürülüyor.
GÖNLÜ İSTANBUL’DA
Bakanlar arasında ismi geçen tek isim ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmaya devam ediyor. Soylu’nun İstanbul’u istediği de konuşuluyor.
HAVA UYGUN DEĞİL
Ali Babacan’ı isteyenlerin sayısı hayli yüksek ama, “Hava koşulları uygun değil” yorumları var.
PROTOKOL ENDİŞESİ
“Başbakanlık yaptım. Meclis Başkanı’yım. İstanbul önemli ama protokol olarak bakarsanız, bu görevlerden sonra doğru olur mu?”
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