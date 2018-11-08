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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Nuray BABACAN - ANKARA
08.11.2018 - 21:01, Son Güncelleme:

Anketten çıkan ilginç istekler

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Anketten çıkan ilginç istekler

AK Parti’de yerel seçimlerle ilgili kulis yoğunlaştı. Üç büyük şehir için bilinen isimlere yeni ilaveler oldu. Özellikle taşrada isim sorularak yapılan anketlerde, mevcut başkanların şansının az olduğu ortaya çıktı. “Hangi isimleri görmek istersiniz?” diye sorularak yapılan araştırmalarda belli isimler önplana çıksa da, seçmenin yüzde 25’inin “Önce partilerin adaylarını görüp tercih kullanacağım” noktasında olduğu görüldü. Bazı ilçelerde ise sürpriz isimler dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ TERCİHİ

Partinin aralıksız yaptırdığı çalışmalarda, üç büyük şehir için ilginç seçenekler ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda Ankara için, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi görmek isteyenlerin de olduğu görüldü. Hangi partiden aday olacağı henüz kesinleşmeyen Mansur Yavaş’ın ismi, AK Parti’nin anketinde Ankaralıların başkan olarak görmek istediği isimler arasında yer aldı.
Kulislerde ortaya atılan isimlerden biri de eski Ekonomiden Sorumlu Bakan Ali Babacan oldu. Ancak Babacan’ın böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini söyleyenlerin sayısı da yüksek. AK Parti kurmayları, “Babacan için hava koşulları uygun değil” yorumu yapıyorlar.

İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ismi diğer aday adaylarına kıyasla önplana çıkarken, Yıldırım’ın kafa karışıklığının azaldığı belirtiliyor. Yıldırım’ın, “Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yaptım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı önemli ama protokol olarak bakarsanız, bu görevlerden sonra doğru olur mu?” dediği de konuşuluyor. İstanbul için mevcut başkan Mevlüt Uysal’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un adı geçerken, Yıldırım olmazsa, “Yeni bir isimle sürpriz yapılırsa şaşırmayın” diyenler de var.

İZMİR SÜRPRİZİ

AK Parti kurmayları, İzmir büyükşehir belediye başkanlığı adaylığının, İstanbul ve Ankara’dan daha zor olduğu değerlendirmesini yapıyor. İzmir’de ismi en çok duyulan isim, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener olarak biliniyor. Özgener’in siyasi kimliği ve AK Partili geçmişi bulunmuyor. ‘Liberal‘ olarak bilinen Özgener’in tereddüt ettiği ve “Kimle, nasıl çalışacağıma karışılmazsa, düşünürüm” dediği öne sürülüyor.

GÖNLÜ İSTANBUL’DA

Bakanlar arasında ismi geçen tek isim ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmaya devam ediyor. Soylu’nun İstanbul’u istediği de konuşuluyor.

HAVA UYGUN DEĞİL

Ali Babacan’ı isteyenlerin sayısı hayli yüksek ama, “Hava koşulları uygun değil” yorumları var.

PROTOKOL ENDİŞESİ

“Başbakanlık yaptım. Meclis Başkanı’yım. İstanbul önemli ama protokol olarak bakarsanız, bu görevlerden sonra doğru olur mu?”

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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