Ankesörden mahrem imam değil Lütfiye çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkesörden mahrem imam değil Lütfiye çıktı
GeriGündem Ankesörden mahrem imam değil Lütfiye çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
20.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ankesörden mahrem imam değil Lütfiye çıktı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Ankesörden mahrem imam değil Lütfiye çıktı

FETÖ’nün mahrem imamlarına yönelik yürütülen ankesör soruşturması kapsamında 6 ay tutuklu kalan ve örgüt bağlantısı tespit edilmeyen denizci Albay Mustafa Ünlüer, kendisini ankesörlü telefonlardan arayan kişinin mahrem imam değil arkadaşlık kurduğu sivil memur Lütfiye B. olduğunun anlaşılması üzerine beraat etti.

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Albay Mustafa Ünlüer, 15 Mayıs 2018’de gözaltına alındı, 25 Mayıs 2018’de tutuklandı.

6 AY CEZAEVİNDE KALDI

Yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan Ünlüer, 14 Kasım 2018’de tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Albay Ünlüer’in kullandığı cep telefonun toplam 7 ankesör-ücretli sabit telefonla irtibatı bulunduğu gerekçesiyle hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan Ankara 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede Ünlüer’in Banka Asya, ByLock, FETÖ yöneticileriyle, FETÖ okulları ve dernekleriyle irtibatının bulunmadığı belirtildi. Ünlüer, savunmasında şunları söyledi:

“2012 yılında Ankara’ya tayin oldum. Daha öncesinde Karadeniz Ereğli’de çalışırken Lütfiye B. adındaki sivil memurla tanışıklığımız oldu. Bu ankesörlü telefonlar hep onun aramaları. Yani beni cep telefonundan arayarak görüşmek istiyordu. Ben de konuşmak istemiyordum. Cep telefonunu engelliyordum. Engellediğim zaman farklı bir numaradan işte büfe telefonu olur, ankesörlü telefon olur oradan arıyordu. O numarayı da engelliyordum. Bu sefer yandaki ankesöre geçiyordu, oradan arıyordu. Yani konuşması bitmiyordu. 7 farklı ankesörden beni 46 kez aradı.

BERAAT KARARI

Aramalar mahrem imamların arama şekillerine benzemiyor. Dosyamdaki bütün ankesörlü aramaların hepsi bu Lütfiye B.’nin yaptığı aramalardır. Eşim öğretmen, kızım bu sene üniversiteye başladı. Beraatımı talep ediyorum.”

Mahkeme 9 Mayıs 2019’da Mustafa Ünlüer’in beraatına karar verdi. Gerekçeli kararda, şöyle denildi: “Lütfiye B.’nin sanığın kullandığı hattı defalarca ankesörlü ve büfe telefonlarından aradığını kabul ettiği, sanıktan ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinden FETÖ/PDY kapsamında suç unsuru olabilecek herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Sanığın ankesörlü hatlardan aradığı zaman dilimlerinden başkaca asker şahısların aranmadığı, sanığın ankesörlü hatlardan aranma zamanının 10 dakika önce sonrasında ardışık olacak şekilde herhangi bir askeri personelin aranmadığı anlaşılmıştır. Sanığın örgüt üyesi olarak kabul edilmesine yasal olanak bulunmadığından atılı suçtan beraatına karar verildi.”

TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR

MAHKEMENİN verdiği kararda, beraat kararının kesinleşmesinin ardından Albay Mustafa Ünlüer’in maddi ve manevi zararların giderilmesi konusunda tazminat davası açma hakkı bulunduğu hatırlatıldı. Mahkeme sanığın avukatlık ücretinin de Hazine’den alınarak kendisine verilmesini de kararlaştırdı.

‘PEŞİ SIRA ARIYORDUM’

MAHKEMEDE tanık olarak ifade veren Lütfiye B. şunları anlattı: “Ankara’ya geldikten sonra sanıkla görüşebilmek amacıyla Kızılay Kumrular Sokak’ta bulunan ankesörlü telefon hattından sanığı çeşitli tarihlerde birkaç kez aradığım, sanığın telefonu meşgul çaldığı zaman kendisine ulaşabilmek amacıyla peşi sıra birden fazla aradığım da doğrudur.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Korkutan iddia ile ilgili AFAD'dan açıklama
11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı!
Dikkat çeken sözler: Amirim bu ifadeler ipe götürür...
Ve kıskıvrak! Tespit edildi düğmeye basıldı