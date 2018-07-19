Ankesörden komiserler de çıktı
FETÖ’nün mahrem imamlarına yönelik yürütülen ‘ankesörlü-kontörlü telefon’ soruşturmasında 24 komiser gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında bugüne kadar 5 bine yakın Türk Silahlı Kuvvetleri personeli deşifre edilirken, örgütün mahrem imamlarının Emniyet içindeki elemanlarıyla ankesörlü hatlarla ardışık görüşmeler yaptığı belirlenince dün operasyon düzenlendi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 24 komiseri gözaltına aldı. 24 komiserin 9’unun aktif görevde bulunduğu, bunların altısının ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra göreve başladığı ortaya çıktı.
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