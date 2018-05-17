‘Ankesör’den general çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara merkez ve ilçelerinde bulunan bütün ankesörlü, kontörlü hatların 2010-2018 yılları arasındaki HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Örgüt üyelerinin sık sık kullandığı belirlenen ankesörlü telefonlara yönelik fiziki takip ve istihbari amaçlı dinlemeler yapıldı. Soruşturmalarda yaklaşık 5 bin şüpheli tespit edildi.

KOMUTANLIKLARA GİTTİ

Gözaltı işlemleri yapılmadan önce, kontörlü/ankesörlü hatlar üzerinde irtibat kurdukları belirlenen şüphelilerin listeleri kuvvet komutanlıklarına bildirildi. Kuvvet komutanlıkları da şüphelilerin büyük bölümünü görevden uzaklaştırdı. Sürdürülen soruşturma kapsamında art arda gözaltı işlemi yapılmaya başlandı.

Bu çerçevede dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki FETÖ’nün mahrem imamları ile kontörlü/ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştirdikleri bir eski tuğgeneral olmak üzere haklarında daha önce işlem yapılmış olan 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 BÜFEDEN 4 ARAMA

Ankesör soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen eski tuğgeneralin, Malatya’daki darbe girişimi davası kapsamında tutuklu olan eski 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık olduğu belirtildi. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Ayık’ın 4 büfeden 4 araması bulunuyor. Savcılık kaynakları, şüphelinin general rütbesinde bulunması ve mahrem imamların generallerle birebir ilgilenmesi nedeniyle şüpheli Ayık yönünden ardışık arama bulunmadığını bildirdiler.

29 eski pilot da şüpheli

HAKKINDA gözaltı kararı verilen eski üsteğmen Ömer Ç.’nin 12 farklı büfeden 168 araması, eski yüzbaşı Ümit Ü.’nün 11 büfeden 98 araması, eski üsteğmen Salih Ç.’nin 18 büfeden 109 kez araması olduğu bildirildi. Şüphelilerden 29’unun pilot olduğu, bu pilotlardan 16’sının daha önce başlatılan soruşturmalar nedeniyle tutuklu olduğu öğrenildi. Şüpheli pilotlardan 11’i, Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetinin de sanıkları arasında. Akıncı davası kapsamında halen tutuklu yargılanan şüphelilerden Adem Kırcı’nın 8 farklı büfeden 102 kez araması bulunduğu belirtildi.