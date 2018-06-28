Ankesörden çıktı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyasındaki bilgilere göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında alınan ifadelerde, FETÖ’nün ‘mahrem imamları’nın kendisine bağlı askerlerle ankesörlü telefonlar üzerinde irtibat kurduğu anlaşıldı. Ankara’daki ankesörlü, kontörlü hatların 2010 - 2018 arasındaki HTS kayıtları incelendi. Soruşturmalarda yaklaşık 5 bin şüpheli tespit edilerek soruşturma başlatıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan timin başındaki eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in de aralarında bulunduğu 99 asker hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılık kaynakları, şüphelilerden 21’i hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından işlem yapıldığını, 78’i hakkında ise ilk defa bu soruşturma nedeniyle işlem yapıldığını bildirdi.



11 KEZ ARANMIŞ

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Sönmezateş Şubat 2012 ile Eylül 2012 tarihleri arasında Ankara’daki 4 ayrı büfeden 11 kez arandı. Kayıtlara göre 2 Şubat 2012 tarihinde 23 saniyelik bir görüşme yapılırken, 22 Temmuz 2012 tarihindeki görüşme 46 saniye sürdü. 31 Ağustos 2012 tarihinde yapılan görüşme 29 saniye sürerken, diğer 8 aramasına ilişkin görüşme süresinin 0 saniye olduğu belirlendi. Ankesör soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamelerde, aramaların kısa olmasının nedeninin görüşmeye gelip gelemeyeceğinin teyit edilmesi amacıyla yapılan aramalar olduğu tespitine yer verilmişti. Şüpheliler ifadelerinde, bazen mahrem imamların kendi cep telefonlarını çaldırıp kapattıklarını da söylemişti.