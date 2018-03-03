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    Ankesörden 5 bin kripto çıktı

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    03.03.2018 - 02:02 | Son Güncelleme:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasını tespit etmek amacıyla sürdürdüğü ‘ankesörlü telefon’ soruşturmasında 5 bine yakın şüpheli tespit etti. Yaklaşık 3 bininin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli olduğu iddia edildi. Savcılık, şüphelilerin isimlerini listeleyerek Genelkurmay’a bildirdi.

    ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, kontörlü-ankesörlü telefonların HTS (telefon trafiği) dökümleri çıkarıldı. Yapılan çalışmayla söz konusu telefon trafiğine takılan askerler belirlendi. Soruşturmada öncelikle bu askerlerin kontörlü telefondan birden fazla kez aranıp aranmadığına bakıldı. Ardından da aynı telefondan başka askerlerin de ardışık olarak aranıp aranmadığı mercek altına alındı.

    50 BİN ASKER ÜZERİNDE İNCELEME
    Bu şekilde birçok kez ankesörlü telefondan irtibat kurulan ve ardışık olarak arandığı belirlenen askerler de şüpheli olarak soruşturma dosyasına alındı. Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, soruşturmada 50 bin asker üzerinde inceleme yapıldı. Ancak yapılan analiz sonucu FETÖ şüphesi ağırlık kazanan asker sayısının yaklaşık 5 bin civarında olduğu belirlendi. Savcılık, şüpheli askerlerin isimlerini, bağlı bulundukları kuvvetlere göre listeleyerek Genelkurmay Başkanlığı’na bildirdi.

    EN ÇOK KARA KUVVETLERİ’NDE
    Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilen listelere göre en fazla şüpheli, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda bulunuyor. Buna göre, Kara Kuvvetleri’ndeki şüpheli sayısının 3 bin civarında olduğu belirtilirken, bu sayının Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 1000, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nda da 1000 civarında olduğu kaydedildi.

    BURAK AKIN İTİRAF ETMİŞTİ
    ANKESÖRLÜ telefon görüşmesi olduğu için deşifre olduğunu düşünerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler’in koruma müdür yardımcısı Burak Akın ifadesinde şöyle demişti: “Benden sorumlu şahsın değişmesiyle kodlu kaydettiğim numarayı siliyordum. Kodlu kaydetme derken şahsın GSM numarasının son iki rakamını ayrı ayrı 10’a tamamlıyordum. Bu hafta yapılacak ‘halı saha maçı iptal veya bu hafta sinemaya gitmiyoruz’ dediği zaman görüşmenin iptal olduğunu anlıyordum. Benimle ilgilenen şahıslar sabit hatlı kontörlü/paralı telefonlar üzerinden beni ararlardı.”

    Etiketler: FETÖ , ankesörlü telefon , gazetehaberleri , son dakika
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