Ankesörde Çatlı sürprizi
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ankesör soruşturmasında 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında, 1978’te 7 TİP’li öğrencinin öldürülmesi olayına karışan ve 1996’daki Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı’nın yeğeni astsubay Alperen Çatlı da vardı. Alperen Çatlı’yla birlikte 18 şüpheli 14 Mayıs’ta ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden tutuklandı.
Çatlı ifadelerinde, “FETÖ ile bağlantım yoktur. Örgütsel anlamda telefon görüşmesi yapmadım. Ülkücü birisiyim. Aile olarak bu yapıya düşmanız. Ağabeyim Ahmet Çatlı, Ergenekon suçlamasıyla gözaltına alındı. Babam Zeki Çatlı FETÖ’nün usulsüz dinlemelerine maruz kalarak mağdur oldu. Ben böyle bir aileden gelmekteyim. FETÖ’ye önemli darbeler vurdum” dedi.
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