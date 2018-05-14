‘Ankesör’de albay dalgası

FETÖ’nün mahrem imamlarının büfeler ve kuruyemişçilerdeki kontörlü, ankesörlü telefonları kullanarak TSK bünyesinde, kendilerine bağlı örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları ortaya çıkmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu soruşturma kapsamında Ankara il merkezi ve ilçelerinde 447 ankesörlü telefonların HTS kayıtları çıkartılarak incelemeye alındı. Yapılan incelemede 5 bin şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden yaklaşık 2 bini hakkında farklı soruşturmalar kapsamında işlem yapıldığı belirlendi. Geri kalan 3 bin isim hakkında ise belirli periyotlarla adli işlem yapılması kararı alındı. Bu çerçevede Başsavcılık ilk operasyonu Hava Kuvvetleri’ne yaptı. Hava Kuvvetleri’nde görevli 16’sı albay, 9’u yarbay 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DÖRDÜNCÜ DALGA 14 İLE YAYILDI

İkinci operasyon Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevli örgüt mensubu subaylara yapıldı ve 12’si binbaşı, 20’si yüzbaşı olmak üzere 32 jandarma subayı hakkında gözaltı kararı verildi. Bunların 26’sı tutuklandı. Üçüncü operasyon yine Hava Kuvvetleri’ne yapıldı, 5’i albay, 5’i yarbay 13’ü binbaşı ve 2’si yüzbaşı olmak üzere 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 11’i tutuklandı. Soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki örgüt mensuplarına yönelikti. Kara Kuvvetleri mensubu 25’i muvazzaf, 47’si açıkta veya ihraç 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler 14 ilde adreslerinde yapılan aramalarda gözaltına alınarak, Ankara Emniyeti’ne getirildi. Başsavcılığın soruşturma kapsamında belirli periyotlarla operasyonlarına devam edeceği bildirildi.