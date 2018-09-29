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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.09.2018 - 23:53, Son Güncelleme:

Ankesörcüler 80 mahrem ismi anlattı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Ankesörcüler 80 mahrem ismi anlattı

FETÖ’nün kripto yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik başlatılan ‘sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sisteminde’ (ankesör soruşturması) gözaltına alınan aktif görevdeki 60 subaydan 13’ü itirafçı oldu.

İtirafçı subaylar FETÖ’nün asker ve polislerden sorumlu 80 mahrem imamının ismini verdi. Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nde sorgulanan itirafçı subaylar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadelere yansıyan bilgiler şöyle:

SEVAP İŞLEYECEKSİNİZ
İstihbarat Komutanlığı’nda görevli subay Y.E.: “İlkokul 6. sınıfta bu yapıyla tanıştım. Askeri liseyi kazandıktan sonra bize orada ima ile namaz kılmamız, abdesti ise teyemmüm ile almamız, alaturka tuvalet kullanmamız gerektiği, yoksa takip edileceğimiz, okul kaydına götürdüğümüz aile fotoğrafında annemin başının açık olması gerektiği söylendi. Örgüt, kontörlü veya ankesörlü hattan arayarak bağlantı kuruyordu. Afrin ve Zeytin Dalı harekâtında istihbarat subayı olarak görev almama rağmen bildiğim gizli bilgileri kimse ile paylaşmadım, görevimi layıkıyla yerine getirdim.”

AKTİF GÖREVDELER
Ana Jet Üst Komutanlığı’nda görevli H.A.: “Lise öğrencisiyken cemaate katıldım. Asker olmak istediğimi söyleyince beni hemen ayrı bir sohbet grubuna aldılar. Bu sohbet grubunda olanların (tek tek isimlerini vererek) hepsi askeri okullara gitti, şu an aktif görevde olanlar var. 2015 yılından sonra bu yapıyla bağımı kopardım, sadece dini duygularla katıldığım bu yapının terör örgütü olduğu sonradan ortaya çıktı.”

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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