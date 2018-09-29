Ankesörcüler 80 mahrem ismi anlattı
FETÖ’nün kripto yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik başlatılan ‘sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sisteminde’ (ankesör soruşturması) gözaltına alınan aktif görevdeki 60 subaydan 13’ü itirafçı oldu.
İtirafçı subaylar FETÖ’nün asker ve polislerden sorumlu 80 mahrem imamının ismini verdi. Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nde sorgulanan itirafçı subaylar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadelere yansıyan bilgiler şöyle:
SEVAP İŞLEYECEKSİNİZ
İstihbarat Komutanlığı’nda görevli subay Y.E.: “İlkokul 6. sınıfta bu yapıyla tanıştım. Askeri liseyi kazandıktan sonra bize orada ima ile namaz kılmamız, abdesti ise teyemmüm ile almamız, alaturka tuvalet kullanmamız gerektiği, yoksa takip edileceğimiz, okul kaydına götürdüğümüz aile fotoğrafında annemin başının açık olması gerektiği söylendi. Örgüt, kontörlü veya ankesörlü hattan arayarak bağlantı kuruyordu. Afrin ve Zeytin Dalı harekâtında istihbarat subayı olarak görev almama rağmen bildiğim gizli bilgileri kimse ile paylaşmadım, görevimi layıkıyla yerine getirdim.”
AKTİF GÖREVDELER
Ana Jet Üst Komutanlığı’nda görevli H.A.: “Lise öğrencisiyken cemaate katıldım. Asker olmak istediğimi söyleyince beni hemen ayrı bir sohbet grubuna aldılar. Bu sohbet grubunda olanların (tek tek isimlerini vererek) hepsi askeri okullara gitti, şu an aktif görevde olanlar var. 2015 yılından sonra bu yapıyla bağımı kopardım, sadece dini duygularla katıldığım bu yapının terör örgütü olduğu sonradan ortaya çıktı.”
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