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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.07.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Ankesör soruşturmasında "havuz sistemi" dönemi

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Ankesör soruşturmasında "havuz sistemi" dönemi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mahrem imamları ile bu yapıya mensup askerlerin ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurmalarına ilişkin soruşturmalar için oluşturulan ortak veri havuzu, emniyetin ilgili birimlerinin erişimine açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığından ankesör soruşturmaları kapsamında elde edilen ham bilgilerin tasnif edilmesini istedi.

Çalışma esnasında emniyet yetkilileri, Türkiye genelinde mahrem imamlarla askerlerin görüşme yaptığı büfe ve gazete bayilerindeki sabit hatlar ile ankesörlü telefonları fiziki olarak tespit ederek tutanak altına aldı.

Bu şekilde elde edilen bilgiler ile sabit hatlar üzerinden yapılan görüşme trafiğini gösteren HTS kayıtları bir araya getirildi. Yoğun süren çalışma sonucunda Türkiye genelindeki ankesör görüşmelerine dair elde edilen veriler bir havuzda toplandı.

Havuz sisteminin tamamlanmasının ardından TEM Daire Başkanlığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği cevap yazısında, ankesör soruşturmalarına dair bütün verilerin bulunduğu ortak havuzun emniyetin ilgili birimlerinin erişimine açıldığı aktarıldı.

Havuz sistemi üzerinden yapılacak sorgulama sonucu, hakkında soruşturma açılan bir kişinin görev safahatı boyunca bulunduğu illerdeki mahrem imamlarla yaptığı görüşmelerin tamamına bir seferde ulaşılacak.

Böylece aynı kişi hakkında hem mükerrer soruşturma açılmayacak hem de diğer illerden gelecek görüşme kayıtları beklenmeyeceği için dosyalar daha kısa sürede karara bağlanabilecek.

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