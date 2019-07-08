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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
08.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ankesör soruşturması: 217 sabit hat veri havuzundan çıktı

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Ankesör soruşturması: 217 sabit hat veri havuzundan çıktı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ankesör soruşturmalarına dayanak yapılan 217 sabit hattın veri havuzundan çıkarılması için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne talimat verdiği ortaya çıktı. Bu talimatın, İçişleri Bakanlığı’nın ankesör soruşturmalarına dayanak yapılan bazı sabit hatların “kamuya açık alanda olmadığı, hatalı olduğu, mağduriyetlere neden olmamak amacıyla veri havuzunda çıkarıldığı yönündeki” yazısı üzerine verildiği belirtildi.

Darbe girişiminden sonra FETÖ mahrem imam yapılanması içerisinde yer alan örgüt yöneticilerinin, kendilerine bağlı TSK personeli ile kamuya açık olan ankesör/kontörlü telefonlar üzerinde irtibata geçtikleri ortaya çıkmıştı. Bu tespit üzerine başta İstanbul ve Ankara’da bu amaçla kullanılan çok sayıda sabit/kontörlü hat belirlendi.

10 YILLIK İNCELEME

Bu hatların, 2010-2018 yılları arasındaki HTS kayıtlarını alınarak bir veri havuzu oluşturuldu. Oluşturulan veri havuzundan hareketle FETÖ’nün mahrem imamları ile irtibatlı olduğu iddia edilen, şüpheli askerler hakkında soruşturmalar başlatıldı. Bir çok ilde ankesör soruşturmaları devam ederken, İçişleri Bakanlığı’nın 30 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na, ankesör/sabit hatlarla ilgili olarak kritik bir yazı gönderdiği ortaya çıktı. Terörle Mücadele Dairesi Başkanıvekili imzasıyla gönderilen yazıda, “Daire Başkanlığımıza aktarılan listeler üzerinde yapılan kontrollerde il birimlerince kamuya açık alanda olmadığı ve hatalı olduğu şeklinde tespitinin yapıldığı bildirilen (26) sabit hat ile ilgili tereddüt hasıl olmuş olup, belirtilen sabit hatların yürütülen soruşturmanın özüne aykırı olup olmadığı, soruşturma havuzuna dahil edilip edilmeyeceğinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirilmesinin uygun olacağı” belirtildi.

MAĞDURİYET OLMAMASI İÇİN

Aynı yazıda, 191 sabit hattın çalışma havuzundan çıkartıldığı da belirtilerek şöyle denildi: “Yürütülecek çalışmanın sürüncemede kalmaması ve mağduriyetlere sebep vermemesi amacıyla teyit edilmeyen hatların tarafınızdan ikinci bir talimat alınmaksızın çalışmadan çıkartılması ve çıkartılan hat listesinin il bazlı olarak bildirilmesi istenilmiş, talebe ilişkin Daire Başkanlığımızca aktarılan listeler üzerinde yapılan kontrollerde, il birimlerince teyit çalışması devam ettiği şeklinde bildirilen (230) sabit hatta ait cevabi yazıların dijital sürüleri ile Excel formatında illere göre tasnif edilen tablo verileri yazı eki Ek-5’te ‘Teyit Çalışması Devam Edenler’ alt başlığında eklenmiştir. Çalışmaları devam eden (191) sabit hat çalışma havuzundan çıkartılmış olup, bu hatlar ile ilgili gelişme olması durumunda bilgi verilecektir.”

NUMARALAR LİSTELENDİ

İçişleri Bakanlığı’nın bu yazısı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet savcısı, 3 Aralık 2018 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’na gönderdiği yazıda 217 hattın veri havuzunda çıkarılmasını istedi. Veri havuzundan çıkarılması istenilen numaraların listesine yer verilen yazıda şöyle denildi: “FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasında örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil unsurların örgüt mensubu asker şahıslarla irtibat amacıyla kullandığı değerlendirilen sabit hatların ülke genelinde deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ilgili sayılı yazınız uyarınca İstanbul ili harici kolluk birimlerince tespit edilen numaralardan söz konusu yazının Ek-2 ve Ek -5 sırasında yer alan ve halen hat veri havuzunda bulunan listede yazılı (217) hattın devam eden çalışmalardan çıkartılması, sonuç olarak hat veri havuzundan İstanbul birimlerince tespit edilen (480) İstanbul ili dışı birimlerince tespit edilen (3337) hata ilişkin HTS kaydının bulunduğunun bilinmesi ve devam eden çalışmaların bu kayıtlara göre yürütülmesi rica olunur.”

7 MİLYON SATIR KAYIT

Ankesör soruşturmasının Ankara ayağında FETÖ mahrem imamları tarafından kullanıldığı belirlenen 477 ankesör telefonun, 2010-2018 yılları arasındaki HTS kayıtları alındı. 7 milyon satırlık HTS kaydı üzerinde yapılan analizler sonucunda, ankesör telefonu ile örgüt yöneticileri bağlantı kuran asker şahıslar tespit edildi. Soruşturmalarda Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına, Ocak 2019 tarihine kadar 47 operasyon yapıldı. Savcılığın verilerine göre, ankesör soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Astsubay/Subay sayısının 2 bin 938, gözaltına alınan toplam asker sayısının bin 448, tutuklanan asker sayısının 683, adli kontrol ile serbest bırakılan asker sayısının da 691 kişi olduğu bildirildi.

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